В США ожидают переговоров России и КНДР по оружию
Белый дом ожидает переговоров России и КНДР по оружию вопреки заявлениям сторон
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Представитель совета по национальной безопасности Белого дома Эдриан Уотсон в понедельник вновь распространила информацию о якобы готовящихся переговорах России и Северной Кореи по поставкам оружия, несмотря на неоднократно звучавшие позиции Москвы и Пхеньяна о том, что подобные сообщения являются вбросами и "абсурднейшим слухом".
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"Как мы уже предупреждали публично, переговоры по оружию между Россией и КНДР активно развиваются. У нас есть информация, что (лидер КНДР - ред.) Ким Чен Ын ждет продолжения этих переговоров, включая дипломатическое вовлечение на уровне лидеров в России", - цитирует ее заявление агентство Bloomberg.
Также Уотсон обратилась к КНДР с призывом "прекратить свои переговоры по оружию с Россией".
Ранее в понедельник американская газета New York Times, сославшись на неназванных чиновников из США и других стран, распространила сообщение о планах лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре посетить Россию для встречи с Владимиром Путиным с аналогичными целями.
КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".
Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ.
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема якобы поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.