https://ria.ru/20230905/srok-1894294657.html

Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса

Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса - РИА Новости, 05.09.2023

Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса

Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:19

2023-09-05T14:19

2023-09-05T14:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

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МАГАДАН, 5 сен – РИА Новости. Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает прокуратора региона."Прокуратурой Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан республики Узбекистан. В суде установлено, что в июне 2023 года в районе "Старая Веселая" иностранцы находились на даче, где развели костер. Под воздействием ветра огонь перекинулся на лесной массив, что стало причиной чрезвычайной ситуации. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров, пожаром уничтожено свыше 50 гектаров лесных насаждений на сумму более 1,8 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство.Уточняется, что мужчин суд признал виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично возместили причиненный ущерб."За совершение преступления суд каждому назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Кроме того, суд взыскал с соучастников причиненный вред, а также расходы на пожаротушение, всего на общую сумму около 6 миллионов рублей", - уточняет прокуратура Магаданской области.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html

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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины