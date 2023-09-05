Рейтинг@Mail.ru
Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 05.09.2023 (обновлено: 14:26 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/srok-1894294657.html
Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса
Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса - РИА Новости, 05.09.2023
Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса
Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:19
2023-09-05T14:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg
МАГАДАН, 5 сен – РИА Новости. Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает прокуратора региона."Прокуратурой Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан республики Узбекистан. В суде установлено, что в июне 2023 года в районе "Старая Веселая" иностранцы находились на даче, где развели костер. Под воздействием ветра огонь перекинулся на лесной массив, что стало причиной чрезвычайной ситуации. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров, пожаром уничтожено свыше 50 гектаров лесных насаждений на сумму более 1,8 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство.Уточняется, что мужчин суд признал виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично возместили причиненный ущерб."За совершение преступления суд каждому назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Кроме того, суд взыскал с соучастников причиненный вред, а также расходы на пожаротушение, всего на общую сумму около 6 миллионов рублей", - уточняет прокуратура Магаданской области.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_870801405b26ceec3d06e364eb0a4452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Двух граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса

Прокуратура: 2 граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в поджоге леса

© РИА Новости / Алексей ФилипповТюрма
Тюрма - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Тюрма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 5 сен – РИА Новости. Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает прокуратора региона.
"Прокуратурой Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан республики Узбекистан. В суде установлено, что в июне 2023 года в районе "Старая Веселая" иностранцы находились на даче, где развели костер. Под воздействием ветра огонь перекинулся на лесной массив, что стало причиной чрезвычайной ситуации. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров, пожаром уничтожено свыше 50 гектаров лесных насаждений на сумму более 1,8 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы
21 июня, 11:04
Уточняется, что мужчин суд признал виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично возместили причиненный ущерб.
"За совершение преступления суд каждому назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Кроме того, суд взыскал с соучастников причиненный вред, а также расходы на пожаротушение, всего на общую сумму около 6 миллионов рублей", - уточняет прокуратура Магаданской области.
Приговор в законную силу не вступил.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала