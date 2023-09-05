https://ria.ru/20230905/sputnik-1894297444.html

Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника

Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника - РИА Новости, 05.09.2023

Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника

Китай во вторник успешно вывел на орбиту четыре спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя "Церера-1", которая была запущена с морской платформы в Желтом... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:29

2023-09-05T14:29

2023-09-05T14:29

китай

шаньдун

наука

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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Китай во вторник успешно вывел на орбиту четыре спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя "Церера-1", которая была запущена с морской платформы в Желтом море, сообщает компания-разработчик ракеты Galactic Energy. Запуск состоялся во вторник в 17.34 по местному времени (12.34 мск) с платформы в акватории близ городского уезда Хайян в восточной китайской провинции Шаньдун. Миссией руководила группа сотрудников космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере Китая. Ракета успешно вывела на заданную орбиту высотой 800 километров спутники "Тяньци-21", "Тяньци-22", "Тяньци-23" и "Тяньци-24", входящие в группировку спутников "Созвездие Тяньци", которая будет состоять из 38 спутников и нескольких наземных станций. Ожидается, что группировка будет полностью развернута и запущена в эксплуатацию в 2024 году. Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников. Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой порядка 300 килограммов. Galactic Energy отмечает, что миссия получила условное название "Русалочка" (The Little Mermaid), и для ракет носителей серии "Церера-1" этот пуск стал девятым.

https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html

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китай

шаньдун

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китай, шаньдун