https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html

РПЦ обновила список лжесвященников

РПЦ обновила список лжесвященников - РИА Новости, 05.09.2023

РПЦ обновила список лжесвященников

Бывший клирик Коломенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Тимрот (ранее иеромонах Амвросий) внесен в перечень лжесвященников, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:20

2023-09-05T14:20

2023-09-05T14:20

религия

справки

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший клирик Коломенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Тимрот (ранее иеромонах Амвросий) внесен в перечень лжесвященников, сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. "Список сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет", дополнен именем бывшего клирика Коломенской епархии Тимрота Дмитрия Александровича, бывшего ранее иеромонахом Амвросием. В соответствии с принятым решением Епархиального суда Коломенской епархии от 10 марта 2023 года запрещенный клирик Коломенской епархии иеромонах Амвросий с 27 июня 2023 года является изверженным из священного сана. При этом Д. А. Тимрот продолжает позиционировать себя священнослужителем, представляясь "епископом Коломенским Амвросием". Выступления бывшего клирика публикуются на YouTube-канале "Вертоград", – говорится в сообщении отдела. В описании канала "Вертоград" говорится, что на нем опубликованы видео "епископа РПЦЗ Амвросия Тимрота, викария митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского Агафангела". Агафангел (Пашковский) - бывший иерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), отколовшийся от нее. Не признав воссоединения РПЦЗ с Московским патриархатом в 2007 году, он ушел в раскол и был лишен сана РПЦЗ в 2009 году. Список сетевых лжесвященников был создан осенью 2020 года и содержит информацию о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей, вводя верующих в заблуждение.

https://ria.ru/20230905/kiev-1894279113.html

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справки, московский патриархат, русская православная церковь