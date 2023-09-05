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РПЦ обновила список лжесвященников - РИА Новости, 05.09.2023
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Религия
 
14:20 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html
РПЦ обновила список лжесвященников
РПЦ обновила список лжесвященников - РИА Новости, 05.09.2023
РПЦ обновила список лжесвященников
Бывший клирик Коломенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Тимрот (ранее иеромонах Амвросий) внесен в перечень лжесвященников, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:20
2023-09-05T14:20
религия
справки
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший клирик Коломенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Тимрот (ранее иеромонах Амвросий) внесен в перечень лжесвященников, сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. "Список сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет", дополнен именем бывшего клирика Коломенской епархии Тимрота Дмитрия Александровича, бывшего ранее иеромонахом Амвросием. В соответствии с принятым решением Епархиального суда Коломенской епархии от 10 марта 2023 года запрещенный клирик Коломенской епархии иеромонах Амвросий с 27 июня 2023 года является изверженным из священного сана. При этом Д. А. Тимрот продолжает позиционировать себя священнослужителем, представляясь "епископом Коломенским Амвросием". Выступления бывшего клирика публикуются на YouTube-канале "Вертоград", – говорится в сообщении отдела. В описании канала "Вертоград" говорится, что на нем опубликованы видео "епископа РПЦЗ Амвросия Тимрота, викария митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского Агафангела". Агафангел (Пашковский) - бывший иерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), отколовшийся от нее. Не признав воссоединения РПЦЗ с Московским патриархатом в 2007 году, он ушел в раскол и был лишен сана РПЦЗ в 2009 году. Список сетевых лжесвященников был создан осенью 2020 года и содержит информацию о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей, вводя верующих в заблуждение.
https://ria.ru/20230905/kiev-1894279113.html
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справки, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Справки, Московский Патриархат, Русская православная церковь
РПЦ обновила список лжесвященников

РПЦ внесла в перечень лжесвященников бывшего клирика Тимрота

© РИА Новости / Игорь Палкин | Перейти в медиабанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Игорь Палкин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший клирик Коломенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Тимрот (ранее иеромонах Амвросий) внесен в перечень лжесвященников, сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
"Список сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет", дополнен именем бывшего клирика Коломенской епархии Тимрота Дмитрия Александровича, бывшего ранее иеромонахом Амвросием. В соответствии с принятым решением Епархиального суда Коломенской епархии от 10 марта 2023 года запрещенный клирик Коломенской епархии иеромонах Амвросий с 27 июня 2023 года является изверженным из священного сана. При этом Д. А. Тимрот продолжает позиционировать себя священнослужителем, представляясь "епископом Коломенским Амвросием". Выступления бывшего клирика публикуются на YouTube-канале "Вертоград", – говорится в сообщении отдела.
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В описании канала "Вертоград" говорится, что на нем опубликованы видео "епископа РПЦЗ Амвросия Тимрота, викария митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского Агафангела". Агафангел (Пашковский) - бывший иерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), отколовшийся от нее. Не признав воссоединения РПЦЗ с Московским патриархатом в 2007 году, он ушел в раскол и был лишен сана РПЦЗ в 2009 году.
Список сетевых лжесвященников был создан осенью 2020 года и содержит информацию о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей, вводя верующих в заблуждение.
 
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