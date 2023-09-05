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Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации
Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации - РИА Новости, 05.09.2023
Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации
Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:42
2023-09-05T15:42
2023-09-05T22:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации."Важно предоставить равные права всем — я хочу это подчеркнуть, — всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции", — подчеркнул президент.Глава государства отметил, что все российские военные геройски сражаются с противником, а некоторые отдают жизнь за страну."И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитника Родины, — заявил Путин.В начале апреля Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации. Организация призвана координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.Президент неоднократно подчеркивал, что государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это его святая обязанность.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации
Путин: важно предоставить равные права всем участникам СВО
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Владимир Путин на заседании
российского оргкомитета "Победа" призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации.
«
"Важно предоставить равные права всем — я хочу это подчеркнуть, — всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции", — подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что все российские военные геройски сражаются с противником, а некоторые отдают жизнь за страну.
"И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитника Родины, — заявил Путин.
Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы
В начале апреля Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации. Организация призвана координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.
Президент неоднократно подчеркивал, что государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это его святая обязанность.