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Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 05.09.2023 (обновлено: 22:41 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894316095.html
Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации
Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации - РИА Новости, 05.09.2023
Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации
Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:42
2023-09-05T22:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации.&quot;Важно предоставить равные права всем — я хочу это подчеркнуть, — всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции&quot;, — подчеркнул президент.Глава государства отметил, что все российские военные геройски сражаются с противником, а некоторые отдают жизнь за страну."И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитника Родины, — заявил Путин.В начале апреля Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации. Организация призвана координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.Президент неоднократно подчеркивал, что государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это его святая обязанность.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации

Путин: важно предоставить равные права всем участникам СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа"
Президент Владимир Путин на заседании российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" призвал предоставить равные права всем участникам спецоперации.
«

"Важно предоставить равные права всем — я хочу это подчеркнуть, — всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что все российские военные геройски сражаются с противником, а некоторые отдают жизнь за страну.
"И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитника Родины, — заявил Путин.
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В начале апреля Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации. Организация призвана координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.
Президент неоднократно подчеркивал, что государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это его святая обязанность.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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