https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894310315.html
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила более 70 украинских военных и 5 единиц... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:22
2023-09-05T15:22
2023-09-05T15:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила более 70 украинских военных и 5 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
МО РФ: на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 70 военных