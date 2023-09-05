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ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.09.2023

ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила более 70 украинских военных и 5 единиц... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:22

2023-09-05T15:22

2023-09-05T15:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила более 70 украинских военных и 5 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)