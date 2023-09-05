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ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 05.09.2023 (обновлено: 15:34 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894310315.html
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила более 70 украинских военных и 5 единиц... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:22
2023-09-05T15:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила более 70 украинских военных и 5 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 70 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила более 70 украинских военных и 5 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 сентября, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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