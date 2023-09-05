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Рогов рассказал, как ВСУ попали в огневой мешок в Работино
Рогов рассказал, как ВСУ попали в огневой мешок в Работино - РИА Новости, 05.09.2023
Рогов рассказал, как ВСУ попали в огневой мешок в Работино
Украинские войска в селе Работино Запорожской области попали в огневой мешок, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:53
2023-09-05T07:53
2023-09-05T07:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска в селе Работино Запорожской области попали в огневой мешок, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село… История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями", - сказал Рогов. По его словам, российские войска наносят массированные удары по подходящим в Работино штурмовым группам, не позволяя им полностью занять поселок и прорвать линию обороны. "Потери противника просто колоссальные", - подчеркнул Рогов. Накануне в Минобороны России сообщали, что ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также в понедельник отмечал, что штурмовая группа украинских войск до 20 человек уничтожена в полном составе в районе села Работино.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал, как ВСУ попали в огневой мешок в Работино
Рогов: украинские войска попали в огневой мешок в Работино Запорожской области