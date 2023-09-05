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В СПЧ продолжат работу над увековечиванием памяти жертв репрессий - РИА Новости, 05.09.2023
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16:41 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/spch-1894335903.html
В СПЧ продолжат работу над увековечиванием памяти жертв репрессий
В СПЧ продолжат работу над увековечиванием памяти жертв репрессий - РИА Новости, 05.09.2023
В СПЧ продолжат работу над увековечиванием памяти жертв репрессий
Совет по правам человека при президенте РФ работает над продолжением Концепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, которая предусмотрена до... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:41
2023-09-05T16:41
общество
россия
москва
валерий фадеев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ работает над продолжением Концепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, которая предусмотрена до 2024 года, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Мы продолжаем работу, есть Концепция по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Она до следующего года. Мы сейчас готовим продолжение этой работы и работаем над концепцией. Межведомственная группа большая, мы два-три раза проводим мероприятия этой группы", - рассказал Фадеев на встрече с журналистами. Он отметил, что по стране тысяча объектов памяти жертв политических репрессий, в том числе привел "Музей ГУЛАГА" в Москве. "Эта тема не забывается", - добавил глава СПЧ. Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий была утверждена в августе 2015 года. В 2019 году срок ее реализации по поручению президента РФ был продлен до 2024 года. Документ предполагает, в частности, создание образовательных и просветительских программ, создание условий для свободного доступа пользователей к архивным документам и другим материалам, разработку и реализацию эффективной государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а также деятельного патриотизма. Для координации деятельности, направленной на реализацию концепции, в 2016 году была создана межведомственная рабочая группа.
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общество, россия, москва, валерий фадеев
Общество, Россия, Москва, Валерий Фадеев
В СПЧ продолжат работу над увековечиванием памяти жертв репрессий

В СПЧ продолжат работу над Концепцией по увековечиванию памяти жертв репрессий

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВыставка "Жертвам политических репрессий посвящается"
Выставка Жертвам политических репрессий посвящается - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Выставка "Жертвам политических репрессий посвящается". Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ работает над продолжением Концепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, которая предусмотрена до 2024 года, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы продолжаем работу, есть Концепция по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Она до следующего года. Мы сейчас готовим продолжение этой работы и работаем над концепцией. Межведомственная группа большая, мы два-три раза проводим мероприятия этой группы", - рассказал Фадеев на встрече с журналистами.
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Он отметил, что по стране тысяча объектов памяти жертв политических репрессий, в том числе привел "Музей ГУЛАГА" в Москве. "Эта тема не забывается", - добавил глава СПЧ.
Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий была утверждена в августе 2015 года. В 2019 году срок ее реализации по поручению президента РФ был продлен до 2024 года. Документ предполагает, в частности, создание образовательных и просветительских программ, создание условий для свободного доступа пользователей к архивным документам и другим материалам, разработку и реализацию эффективной государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а также деятельного патриотизма.
Для координации деятельности, направленной на реализацию концепции, в 2016 году была создана межведомственная рабочая группа.
 
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