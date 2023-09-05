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Соцподдержку получает почти каждый второй житель Петербурга - РИА Новости, 05.09.2023
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Ленинградская область
 
18:29 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sotspodderzhka-1894382218.html
Соцподдержку получает почти каждый второй житель Петербурга
Соцподдержку получает почти каждый второй житель Петербурга - РИА Новости, 05.09.2023
Соцподдержку получает почти каждый второй житель Петербурга
В Санкт-Петербурге социальную поддержку на постоянной основе получают 2,6 миллиона человек – это почти каждый второй житель города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:29
2023-09-05T18:29
ленинградская область
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. В Санкт-Петербурге социальную поддержку на постоянной основе получают 2,6 миллиона человек – это почти каждый второй житель города, сообщает пресс-служба администрации города. Такие данные привел губернатор Александр Беглов на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов. "Под руководством президента страны Россия сделала колоссальные шаги в развитии. Многое из того, о чем раньше можно было только мечтать, стало реальностью. В значительной мере это относится и к социальной сфере. Нашим ориентиром стали национальные проекты. Все они направлены на повышение социального благополучия россиян", - приводит пресс-служба слова Беглова. Он добавил, что в Петербурге хорошо развита система социальной помощи. Различные виды льгот получают 85 категорий жителей. Удельный вес социально ориентированных статей бюджета в общем объеме расходов составляет 54%. "Нашей нормой должна стать многодетная семья. В Петербурге количество таких семей растет с каждым годом. Сегодня их почти 54 тысячи. Мы выстроили единую систему, по которой семьи сопровождаются от момента планирования беременности до достижения совершеннолетия детей. Для малообеспеченных семей ввели ежемесячное пособие, которое обеспечивает "бесшовную" адресную поддержку до достижения ребенком 17 лет", - сообщил губернатор. Он подчеркнул, что за последнее время в городе реализован ряд новых социальных проектов. К примеру, семьям с детьми-инвалидами в Петербурге не требуется подтверждений для получения мер поддержки. Социальные услуги им предоставляются бесплатно независимо от доходов. В числе последних городских инициатив он назвал такие проекты, как "Социальная няня" и "Пополнение в многодетной семье". Реестр поставщиков социальных услуг Петербурга насчитывает 120 организаций, из них 37 – негосударственные. Объемы финансовой поддержки негосударственных организаций ежегодно растут и составляют более 12% от общего объема. Число добровольцев в социальной сфере также увеличивается, сегодня их более 200 тысяч человек, уточнила пресс-служба.
https://ria.ru/20230816/lenoblast-1890362755.html
https://ria.ru/20230905/sotsgarantii-1894320110.html
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санкт-петербург, александр беглов
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Александр Беглов

Соцподдержку получает почти каждый второй житель Петербурга

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. В Санкт-Петербурге социальную поддержку на постоянной основе получают 2,6 миллиона человек – это почти каждый второй житель города, сообщает пресс-служба администрации города.
Такие данные привел губернатор Александр Беглов на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов.
"Под руководством президента страны Россия сделала колоссальные шаги в развитии. Многое из того, о чем раньше можно было только мечтать, стало реальностью. В значительной мере это относится и к социальной сфере. Нашим ориентиром стали национальные проекты. Все они направлены на повышение социального благополучия россиян", - приводит пресс-служба слова Беглова.
Он добавил, что в Петербурге хорошо развита система социальной помощи. Различные виды льгот получают 85 категорий жителей. Удельный вес социально ориентированных статей бюджета в общем объеме расходов составляет 54%.
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"Нашей нормой должна стать многодетная семья. В Петербурге количество таких семей растет с каждым годом. Сегодня их почти 54 тысячи. Мы выстроили единую систему, по которой семьи сопровождаются от момента планирования беременности до достижения совершеннолетия детей. Для малообеспеченных семей ввели ежемесячное пособие, которое обеспечивает "бесшовную" адресную поддержку до достижения ребенком 17 лет", - сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что за последнее время в городе реализован ряд новых социальных проектов. К примеру, семьям с детьми-инвалидами в Петербурге не требуется подтверждений для получения мер поддержки. Социальные услуги им предоставляются бесплатно независимо от доходов. В числе последних городских инициатив он назвал такие проекты, как "Социальная няня" и "Пополнение в многодетной семье".
Реестр поставщиков социальных услуг Петербурга насчитывает 120 организаций, из них 37 – негосударственные. Объемы финансовой поддержки негосударственных организаций ежегодно растут и составляют более 12% от общего объема. Число добровольцев в социальной сфере также увеличивается, сегодня их более 200 тысяч человек, уточнила пресс-служба.
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