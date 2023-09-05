https://ria.ru/20230905/sosedi-1894252888.html

Соседи – как поделить лестничную площадку и конфликтовать законно

Соседи – как поделить лестничную площадку и конфликтовать законно - РИА Новости, 05.09.2023

Соседи – как поделить лестничную площадку и конфликтовать законно

Общение с соседями нередко строится на бытовых конфликтах: кто-то курит на лестничной площадке, кто-то незаконно хранит под лестницей инструменты. Поводов для грызни может быть огромное множество, а способов соседской мести за нарушение покоя – еще больше.

2023-09-05T12:00

2023-09-05T12:00

2023-09-05T12:12

пятый угол

недвижимость

подкаст

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Соседи – как поделить лестничную площадку и конфликтовать законно Общение с соседями нередко строится на бытовых конфликтах: кто-то курит на лестничной площадке, кто-то незаконно хранит под лестницей инструменты. Поводов для грызни может быть огромное множество, а способов соседской мести за нарушение покоя – еще больше. audio/mpeg

Соседи – как поделить лестничную площадку и конфликтовать законно Общение с соседями нередко строится на бытовых конфликтах: кто-то курит на лестничной площадке, кто-то незаконно хранит под лестницей инструменты. Поводов для грызни может быть огромное множество, а способов соседской мести за нарушение покоя – еще больше. audio/mpeg

Разбираемся, как законно регулировать соседские конфликты и чего точно делать не стоит, чтобы окончательно не испортить отношения между жильцами и не поплатиться за это в суде. Рабочими советами и опытом из практики делится эксперт – юрист Максим Суров.01:28 добрососедство – миф или реальность03:08 какие кодексы регулируют соседские отношения04:49 что делать, если соседи курят07:07 куда жаловаться, если беседы не помогают08:35 можно ли снимать на камеру без согласия11:30 что делать, если сосед захватил часть общего коридора12:37 как и когда можно (и нельзя) шуметь15:21 почему участковый не всегда поможет16:16 убираем коляски и велосипеды17:40 подозрительные личности и хостелы по соседству19:19 как законно установить видеонаблюдение в подъезде24:03 "Маша из 5-й квартиры громко слушает музыку" - почему нельзя вешать такие объявления в подъезде25:27 патовые ситуации в соседских отношенияхСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Грабовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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