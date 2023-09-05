https://ria.ru/20230905/soft-1894304229.html

В офисе Зеленского заявили об отключении немецкого ПО от компаний в России

В офисе Зеленского заявили об отключении немецкого ПО от компаний в России - РИА Новости, 05.09.2023

В офисе Зеленского заявили об отключении немецкого ПО от компаний в России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что немецкая компания SAP, которая занимается разработкой промышленного софта, отключит от программного... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:59

2023-09-05T14:59

2023-09-05T17:48

экономика

технологии

россия

украина

москва

андрей ермак

владимир зеленский

sap ag

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что немецкая компания SAP, которая занимается разработкой промышленного софта, отключит от программного обеспечения российские компании в рамках санкционного давления. "Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от программного обеспечения. Среди этих компаний — РЖД (компания "Российские железные дороги". — Прим. ред.). Группа "Макфола-Ермака" предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век во всем", — написал Ермак в своем Telegram-канале. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже 11 пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.

https://ria.ru/20220616/po-1795798369.html

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экономика, технологии, россия, украина, москва, андрей ермак, владимир зеленский, sap ag, ржд, владимир путин