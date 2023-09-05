https://ria.ru/20230905/sochi-1894285690.html

В Сочи разрешили купаться на городских пляжах, закрытых из-за ливней

В Сочи разрешили купаться на городских пляжах, закрытых из-за ливней - РИА Новости, 05.09.2023

В Сочи разрешили купаться на городских пляжах, закрытых из-за ливней

Центральные городские пляжи Сочи, большая часть которых была закрыта из-за дождей, вновь доступны для купания, погода во вторник солнечная, температура... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:40

2023-09-05T13:40

2023-09-05T13:40

туризм

сочи

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Центральные городские пляжи Сочи, большая часть которых была закрыта из-за дождей, вновь доступны для купания, погода во вторник солнечная, температура располагает к отдыху, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье основная часть пляжей на центральной набережной "Маяк" была закрыта после ливня, тогда же краевой главк МЧС России объявлял о штормовом предупреждении. В понедельник в центре курорта открыли два пляжа "Маяк" и "Ривьера", рассказывал агентству администратор пляжных зон Артём Ключников. Во вторник все пляжи вдоль центральной набережной "Маяк", включая пляж "Остров", расположившийся близ городского парка "Ривьера", открыты для купания, инфраструктура разобрана, штатно работают кафе, магазины, развлекательные объекты. Отдыхающие традиционно загорают и купаются в море, шторма нет, температура воды плюс 26, воздух прогрелся до 30 градусов тепла. "Да, пляжи открыты", - рассказали корреспонденту агентства спасатели пляжа Латика, Delmar и Pullman. На фоне благоприятной погоды возобновился выход в море на яхтах, рассказал РИА Новости директор крупного оператора ООО "БГ Консалтинг" Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. "Запрет был по погодным условиям, ветер больше 12 метров в секунду, волна больше 1,5 метров в высоту. Как стихло, всем позволили выходить в море", - пояснил Прозоров. Городские пляжи на центральной набережной "Маяк" являются основными пляжными зонами для отдыха горожан и туристов, расположившиеся в крупных и небольших отелях Сочи. Пляжи окружены магазинами, кафе, здесь сосредоточены главные объекты города, как концертный зал "Фестивальный", морской торговый порт, парк аттракционов "Луна-парк", который сейчас находится на восстановлении.

https://ria.ru/20230905/kurorty-1894238808.html

https://ria.ru/20230903/puteshestviya-1893727428.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)