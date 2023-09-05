https://ria.ru/20230905/skandal-1894205430.html

"Нашли жертву". На Украине школьницы вызвали скандал из-за одежды

"Нашли жертву". На Украине школьницы вызвали скандал из-за одежды - РИА Новости, 05.09.2023

"Нашли жертву". На Украине школьницы вызвали скандал из-за одежды

В украинском городе Черновцы школьницы, одетые в кружевные фартуки "советского образца", вызвали скандал и негодование местных властей, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T01:20

2023-09-05T01:20

2023-09-05T09:08

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украина

черновцы

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В украинском городе Черновцы школьницы, одетые в кружевные фартуки "советского образца", вызвали скандал и негодование местных властей, сообщил Telegram-канал "Мрия"."Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках "советского образца". В центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времен СССР, и это сразу вызвало скандал", — говорится в публикации.По информации канала, девочек во время прогулки заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К чиновнице присоединились прохожие, грозившие обратиться в полицию и наказать родителей девочек.Однако юристы утверждают, что не существует документа, который регламентировал бы, в какой одежде ученик должен ходить в школу.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887809741.html

украина

черновцы

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в мире, украина, черновцы