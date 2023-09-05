https://ria.ru/20230905/shvydkoy-1894095282.html

Биография Михаила Швыдкого

Биография Михаила Швыдкого - РИА Новости, 05.09.2023

Биография Михаила Швыдкого

Российский общественный, государственный и культурный деятель Михаил Ефимович Швыдкой родился 5 сентября 1948 года в городе Кант Фрунзенской области (ныне... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T00:56

2023-09-05T00:56

2023-09-05T00:56

справки

михаил швыдкой

россия

москва

чуйская область

мгу имени м. в. ломоносова

театр мюзикла

приют комедианта

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Российский общественный, государственный и культурный деятель Михаил Ефимович Швыдкой родился 5 сентября 1948 года в городе Кант Фрунзенской области (ныне Чуйская область, Киргизия). В 1971 году окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС) им. А.В. Луначарского по специальности "театроведение". Доктор искусствоведения (1991). После института служил в армии.С 1973 по 1991 год работал в журнале "Театр" на должностях редактора, ответственного секретаря, заместителя главного редактора. Одновременно являлся обозревателем Всесоюзного радио и Центрального телевидения по вопросам театра (1975-1991), был ведущим ежемесячных радиопрограмм "Театр и жизнь", "Портреты друзей", автором сценариев ряда телевизионных и документальных фильмов. С 1991 по 1993 год – генеральный директор редакционно-издательского комплекса "Культура" Министерства культуры РФ.С 1993 по 1997 год – заместитель министра культуры РФ.С 1997 по 1998 год – главный редактор общероссийского государственного канала "Культура".С 1998 по 2000 год – председатель Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.С 2000 по 2004 год – министр культуры РФ.С 2004 по 2008 год – руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии.В августе 2008 года назначен спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Одновременно является послом по особым поручениям МИД России. В 2011 году Михаил Швыдкой стал одним из основателей негосударственного Театра мюзикла в Москве. Занимает пост художественного руководителя театра. Михаил Швыдкой в разные годы был ведущим телепрограмм "Культурная революция", "Театр + ТВ", "Песни ХХ века", "Жизнь прекрасна", "Приют комедиантов". С 2017 года является ведущим программы "Агора". Автор книг "Драматургия, театр, жизнь", "Секреты одиноких комедиантов", научных работ и публикаций по проблемам искусства и культуры.Михаил Швыдкой занимается преподавательской работой.В 2008-2011 годах являлся заведующим кафедрой государственного управления в сфере культуры Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2011 года является научным руководителем Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова. http://hsscm.msu.ru/about/1Является профессором кафедры истории зарубежного театра ГИТИС. Президент Академии российского телевидения. Председатель совета учредителей НП "Комитет индустриальных телевизионных премий".Сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств‑участников СНГ. Заместитель председателя Общественной палаты города Москвы. Посол доброй воли Шанхайской организации сотрудничества. Президент Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Михаилу Швыдкому присвоен чин действительного государственного советника РФ III класса (2007). Лауреат Государственной премии РФ (1999), премии правительства РФ в области средств массовой информации (2019). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2022) и IV (2008) степеней, орденом Дружбы (2013), орденом Александра Невского (2018), имеет благодарность президента РФ (2007), Почетную грамоту Правительства РФ (2003) и благодарность Правительства РФ (2006). Имеет ряд общественных наград и награды других государств, в том числе орден Почетного легиона (2011, Франция), орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2012), орден Святого Карла (Монако, 2015). Михаил Швыдкой женат вторым браком на актрисе Марине Поляк, в семье два сына. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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москва

чуйская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, михаил швыдкой, россия, москва, чуйская область, мгу имени м. в. ломоносова, театр мюзикла, приют комедианта