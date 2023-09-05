https://ria.ru/20230905/shturm-1894254559.html

Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты

Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты - РИА Новости, 05.09.2023

Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты

Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал скандально известной американской журналистке Лоре Лумер о том,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:54

2023-09-05T11:54

2023-09-05T11:54

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765681816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ae3c569cfb88fa36c768172425baff6.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал скандально известной американской журналистке Лоре Лумер о том, что в штурме принимали участие украинские националисты. Об этом она написала в соцсети X (ранее Twitter).Лумер - политическая активистка, которая ранее работала в группе разоблачителей Project Veritas. Баллотировалась от штата Флорида в палату представителей конгресса США в 2020 и 2022 годах, но проиграла обе гонки. По данным издания Hill, журналистку блокировали в приложениях Uber и Lyft, а также в Twitter из-за ее высказываний по поводу ислама и мусульман. Как утверждает журнал Newsweek, Лумер занималась распространением конспирологических теорий. По словам журналистки, Ченсли рассказал, что ФБР спрашивали его об одном украинском оперативнике, который сфотографировался с ним в ходе штурма. Речь, по ее словам, идет о Сергее Дубинине, который связан с националистами украинского "Азова"*. Как утверждает журналистка, в ФБР назвали его шпионом. Лумер также публикует фото, на котором якобы изображены Дубинин и Ченсли. "ФБР идентифицировало украинских оперативников, ...которые были в Капитолии 6 января", - написала она. Журналистка также называет это "актом войны Украины против США". По мнению журналистки, ЦРУ пытаются дискредитировать американских правых и экс-президента США Дональда Трампа с помощью украинских националистов, а также американских националистов, которых ЦРУ и ФБР якобы набирают для участия в сражениях на стороне украинского "Азова"*. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.* Националистическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230902/prigovor-1893785768.html

https://ria.ru/20230411/plennyy-1864617711.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина