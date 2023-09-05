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Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты - РИА Новости, 05.09.2023
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11:54 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/shturm-1894254559.html
Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты
Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты - РИА Новости, 05.09.2023
Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты
Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал скандально известной американской журналистке Лоре Лумер о том,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:54
2023-09-05T11:54
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал скандально известной американской журналистке Лоре Лумер о том, что в штурме принимали участие украинские националисты. Об этом она написала в соцсети X (ранее Twitter).Лумер - политическая активистка, которая ранее работала в группе разоблачителей Project Veritas. Баллотировалась от штата Флорида в палату представителей конгресса США в 2020 и 2022 годах, но проиграла обе гонки. По данным издания Hill, журналистку блокировали в приложениях Uber и Lyft, а также в Twitter из-за ее высказываний по поводу ислама и мусульман. Как утверждает журнал Newsweek, Лумер занималась распространением конспирологических теорий. По словам журналистки, Ченсли рассказал, что ФБР спрашивали его об одном украинском оперативнике, который сфотографировался с ним в ходе штурма. Речь, по ее словам, идет о Сергее Дубинине, который связан с националистами украинского "Азова"*. Как утверждает журналистка, в ФБР назвали его шпионом. Лумер также публикует фото, на котором якобы изображены Дубинин и Ченсли. "ФБР идентифицировало украинских оперативников, ...которые были в Капитолии 6 января", - написала она. Журналистка также называет это "актом войны Украины против США". По мнению журналистки, ЦРУ пытаются дискредитировать американских правых и экс-президента США Дональда Трампа с помощью украинских националистов, а также американских националистов, которых ЦРУ и ФБР якобы набирают для участия в сражениях на стороне украинского "Азова"*. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.* Националистическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
Участник штурма Капитолия рассказал, что там были украинские националисты

Участник штурма Капитолия Ченсли рассказал, что там были украинские националисты

© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал скандально известной американской журналистке Лоре Лумер о том, что в штурме принимали участие украинские националисты. Об этом она написала в соцсети X (ранее Twitter).
Лумер - политическая активистка, которая ранее работала в группе разоблачителей Project Veritas. Баллотировалась от штата Флорида в палату представителей конгресса США в 2020 и 2022 годах, но проиграла обе гонки. По данным издания Hill, журналистку блокировали в приложениях Uber и Lyft, а также в Twitter из-за ее высказываний по поводу ислама и мусульман. Как утверждает журнал Newsweek, Лумер занималась распространением конспирологических теорий.
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По словам журналистки, Ченсли рассказал, что ФБР спрашивали его об одном украинском оперативнике, который сфотографировался с ним в ходе штурма. Речь, по ее словам, идет о Сергее Дубинине, который связан с националистами украинского "Азова"*. Как утверждает журналистка, в ФБР назвали его шпионом. Лумер также публикует фото, на котором якобы изображены Дубинин и Ченсли.
"ФБР идентифицировало украинских оперативников, ...которые были в Капитолии 6 января", - написала она.
Журналистка также называет это "актом войны Украины против США".
По мнению журналистки, ЦРУ пытаются дискредитировать американских правых и экс-президента США Дональда Трампа с помощью украинских националистов, а также американских националистов, которых ЦРУ и ФБР якобы набирают для участия в сражениях на стороне украинского "Азова"*.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
* Националистическая организация, запрещенная на территории России
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