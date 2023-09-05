https://ria.ru/20230905/sholts-1894321750.html
Рейтинг партии Шольца упал до минимального уровня с последних выборов
Рейтинг партии Шольца упал до минимального уровня с последних выборов - РИА Новости, 05.09.2023
Рейтинг партии Шольца упал до минимального уровня с последних выборов
Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер страны Олаф Шольц, упал до 16%, достигнув минимального уровня с момента... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:03
2023-09-05T16:03
2023-09-05T16:03
в мире
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер страны Олаф Шольц, упал до 16%, достигнув минимального уровня с момента последних федеральных выборов, свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканалов NTV и RTL. За последнюю неделю рейтинг социал-демократов снизился на 1 процентный пункт, свидетельствуют данные опроса. На первом месте остается консервативный оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 27%. На втором месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21% популярности. Вслед за СДПГ расположились ее партнеры по правящей коалиции: "Зеленые" с 14% и Свободные демократы с 7%. Партию "Левые" поддерживают 4% респондентов - с таким результатом она бы не вошла в парламент, если бы сейчас состоялись федеральные выборы. Опрос был проведен с 29 августа по 4 сентября, в нем приняли участие 2 506 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20230905/germaniya-1894231495.html
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в мире, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Рейтинг партии Шольца упал до минимального уровня с последних выборов
Рейтинг Социал-демократической партии Германии упал до 16%
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер страны Олаф Шольц, упал до 16%, достигнув минимального уровня с момента последних федеральных выборов, свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканалов NTV и RTL.
За последнюю неделю рейтинг социал-демократов снизился на 1 процентный пункт, свидетельствуют данные опроса.
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На первом месте остается консервативный оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС) с рейтингом в 27%. На втором месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21% популярности.
Вслед за СДПГ расположились ее партнеры по правящей коалиции: "Зеленые" с 14% и Свободные демократы с 7%. Партию "Левые" поддерживают 4% респондентов - с таким результатом она бы не вошла в парламент, если бы сейчас состоялись федеральные выборы.
Опрос был проведен с 29 августа по 4 сентября, в нем приняли участие 2 506 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.
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