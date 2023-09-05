Без авиации у ВСУ нет шансов в конфликте с Россией, заявили в СНБО Украины
СНБО Украины: без поддержки авиации у ВСУ нет шансов на успех в конфликте с РФ
Поддержка авиации. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях ведения боя, по его мнению, партнеры стран НАТО знают, что без поддержки авиации победить крайне сложно.
Ранее Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.
"Вопрос с выходом на границы (1991 года - ред.) очень-очень сложный. Очень удивительно слышать, когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это (речь - ред.) о жизни людей. Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать. Все это элемент гибридных упреков всего этого процесса", - сказал Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности, трансляция опубликована в Youtube.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.