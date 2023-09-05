https://ria.ru/20230905/shansy-1894407082.html

Без авиации у ВСУ нет шансов в конфликте с Россией, заявили в СНБО Украины

Без авиации у ВСУ нет шансов в конфликте с Россией, заявили в СНБО Украины - РИА Новости, 05.09.2023

Без авиации у ВСУ нет шансов в конфликте с Россией, заявили в СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:48

2023-09-05T20:48

2023-09-05T20:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

алексей данилов

владимир путин

совет национальной безопасности и обороны украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95cd98796552775f7df0856b65cd8010.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях ведения боя, по его мнению, партнеры стран НАТО знают, что без поддержки авиации победить крайне сложно. Ранее Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года. "Вопрос с выходом на границы (1991 года - ред.) очень-очень сложный. Очень удивительно слышать, когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это (речь - ред.) о жизни людей. Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать. Все это элемент гибридных упреков всего этого процесса", - сказал Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности, трансляция опубликована в Youtube. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, алексей данилов, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, вооруженные силы украины