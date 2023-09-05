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В РЗС рассказали, почему Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки - РИА Новости, 05.09.2023
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14:35 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894298969.html
В РЗС рассказали, почему Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки
В РЗС рассказали, почему Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки - РИА Новости, 05.09.2023
В РЗС рассказали, почему Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки
Прекращение зерновой сделки убрало дисконт, с которым продавалась в мире российская пшеница, ликвидировав и ущерб для РФ, но парадокс состоит в том, что и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:35
2023-09-05T14:35
экономика
украина
россия
франция
аркадий злочевский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прекращение зерновой сделки убрало дисконт, с которым продавалась в мире российская пшеница, ликвидировав и ущерб для РФ, но парадокс состоит в том, что и Украина в плане стоимости собственных поставок зерна только выигрывает от отсутствия зерновой сделки, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Когда сделка прекратилась, сразу одномоментно французские отгрузки (пшеницы) выросли до 287 долларов за тонну, наши - до 245 долларов за тонну. А сегодняшний уровень цен: французские - 250 долларов, российские - 254. То есть мы грузимся с премией по отношению к Франции, и фундамента под дисконтом больше нет. Поэтому ущерб, который приносила зерновая сделка российским зерновым отгрузкам, прекратился", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Но парадокс еще в чем состоит? Естественно, мы не можем оторваться от украинских отгрузок, или украинские от наших (отгрузки идут в одном бассейне - черноморском - ред.). И Украина грузится по тем же ценам, что и мы сегодня. И Украина выигрывает от отсутствия зерновой сделки - ведь тот крайне низкий уровень цен был продиктован условиями самой сделки", - добавил глава РЗС. Он напомнил, что в рамках зерновой сделки обеспечивался безопасный коридор для отгрузок украинского зерна через морские акватории, и эти отгрузки осуществлялись по очень дешевым в связи с пониженными рисками ставкам фрахта и страховых контрактов. Соответственно, и ценовые уровни для такой продукции были наиболее дешевые. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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экономика, украина, россия, франция, аркадий злочевский
Экономика, Украина, Россия, Франция, Аркадий Злочевский
В РЗС рассказали, почему Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки

РЗС: Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки из-за выросших цен на пшеницу

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прекращение зерновой сделки убрало дисконт, с которым продавалась в мире российская пшеница, ликвидировав и ущерб для РФ, но парадокс состоит в том, что и Украина в плане стоимости собственных поставок зерна только выигрывает от отсутствия зерновой сделки, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"Когда сделка прекратилась, сразу одномоментно французские отгрузки (пшеницы) выросли до 287 долларов за тонну, наши - до 245 долларов за тонну. А сегодняшний уровень цен: французские - 250 долларов, российские - 254. То есть мы грузимся с премией по отношению к Франции, и фундамента под дисконтом больше нет. Поэтому ущерб, который приносила зерновая сделка российским зерновым отгрузкам, прекратился", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"Но парадокс еще в чем состоит? Естественно, мы не можем оторваться от украинских отгрузок, или украинские от наших (отгрузки идут в одном бассейне - черноморском - ред.). И Украина грузится по тем же ценам, что и мы сегодня. И Украина выигрывает от отсутствия зерновой сделки - ведь тот крайне низкий уровень цен был продиктован условиями самой сделки", - добавил глава РЗС.
Он напомнил, что в рамках зерновой сделки обеспечивался безопасный коридор для отгрузок украинского зерна через морские акватории, и эти отгрузки осуществлялись по очень дешевым в связи с пониженными рисками ставкам фрахта и страховых контрактов. Соответственно, и ценовые уровни для такой продукции были наиболее дешевые.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ЭкономикаУкраинаРоссияФранцияАркадий Злочевский
 
 
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