https://ria.ru/20230905/sbu-1894375182.html

СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому

СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому

Кампания по убийствам в России, которой занимается Служба безопасности Украины (СБУ), часто продиктована импульсом, а не логикой, стратегия в ней отсутствует, а РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:08

2023-09-05T18:08

2023-09-05T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

служба безопасности украины

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кампания по убийствам в России, которой занимается Служба безопасности Украины (СБУ), часто продиктована импульсом, а не логикой, стратегия в ней отсутствует, а выбор делается, чтобы в том числе угодить Владимиру Зеленскому, пишет издание Economist со ссылкой на бывшего сотрудника ведомства. В августе 2022 года погибла политолог Дарья Дугина. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за ее убийством стоят украинские спецслужбы, кроме того, по данным СМИ, власти Украины подозревала в причастности и американская разведка. По данным журнала Economist, это убийство обострило уже существовавшие внутренние дебаты внутри украинской разведки. Как отмечает издание, неизвестно, планировалось ли убийство именно Дугиной или целью был ее отец, философ Александр Дугин. После убийства Дугиной последовала серия атак, направленных против лиц, которых журнал называет "пропагандистами среднего звена", но не уточняет, о ком именно идет речь. Эта тенденция не нравится ряду источников издания в ведомстве. Один из собеседников отметил, что нападения совершались на "незначительные фигуры". "Мне от этого некомфортно", - добавил он. Бывший сотрудник пятого управления СБУ, которое занимается убийствами, предполагает, что эти операции были призваны "произвести впечатление" на Владимира Зеленского. По его словам, "кампания по убийствам продиктована больше импульсом, чем логикой", часть убийств скорее призваны оказать психологический эффект. Он также полагает, что в некоторых операциях отсутствует стратегия. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20230905/afanasevskiy-1894252662.html

https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884394271.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, подрыв автомобиля дарьи дугиной