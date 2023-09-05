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СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sbu-1894375182.html
СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому
СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому
Кампания по убийствам в России, которой занимается Служба безопасности Украины (СБУ), часто продиктована импульсом, а не логикой, стратегия в ней отсутствует, а РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:08
2023-09-05T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кампания по убийствам в России, которой занимается Служба безопасности Украины (СБУ), часто продиктована импульсом, а не логикой, стратегия в ней отсутствует, а выбор делается, чтобы в том числе угодить Владимиру Зеленскому, пишет издание Economist со ссылкой на бывшего сотрудника ведомства. В августе 2022 года погибла политолог Дарья Дугина. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за ее убийством стоят украинские спецслужбы, кроме того, по данным СМИ, власти Украины подозревала в причастности и американская разведка. По данным журнала Economist, это убийство обострило уже существовавшие внутренние дебаты внутри украинской разведки. Как отмечает издание, неизвестно, планировалось ли убийство именно Дугиной или целью был ее отец, философ Александр Дугин. После убийства Дугиной последовала серия атак, направленных против лиц, которых журнал называет "пропагандистами среднего звена", но не уточняет, о ком именно идет речь. Эта тенденция не нравится ряду источников издания в ведомстве. Один из собеседников отметил, что нападения совершались на "незначительные фигуры". "Мне от этого некомфортно", - добавил он. Бывший сотрудник пятого управления СБУ, которое занимается убийствами, предполагает, что эти операции были призваны "произвести впечатление" на Владимира Зеленского. По его словам, "кампания по убийствам продиктована больше импульсом, чем логикой", часть убийств скорее призваны оказать психологический эффект. Он также полагает, что в некоторых операциях отсутствует стратегия. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20230905/afanasevskiy-1894252662.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
СМИ: СБУ при убийствах в России руководствуется желанием угодить Зеленскому

Economist: СБУ выбирает жертв в России так, чтобы угодить Зеленскому

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кампания по убийствам в России, которой занимается Служба безопасности Украины (СБУ), часто продиктована импульсом, а не логикой, стратегия в ней отсутствует, а выбор делается, чтобы в том числе угодить Владимиру Зеленскому, пишет издание Economist со ссылкой на бывшего сотрудника ведомства.
В августе 2022 года погибла политолог Дарья Дугина. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за ее убийством стоят украинские спецслужбы, кроме того, по данным СМИ, власти Украины подозревала в причастности и американская разведка. По данным журнала Economist, это убийство обострило уже существовавшие внутренние дебаты внутри украинской разведки. Как отмечает издание, неизвестно, планировалось ли убийство именно Дугиной или целью был ее отец, философ Александр Дугин.
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После убийства Дугиной последовала серия атак, направленных против лиц, которых журнал называет "пропагандистами среднего звена", но не уточняет, о ком именно идет речь. Эта тенденция не нравится ряду источников издания в ведомстве. Один из собеседников отметил, что нападения совершались на "незначительные фигуры". "Мне от этого некомфортно", - добавил он.
Бывший сотрудник пятого управления СБУ, которое занимается убийствами, предполагает, что эти операции были призваны "произвести впечатление" на Владимира Зеленского. По его словам, "кампания по убийствам продиктована больше импульсом, чем логикой", часть убийств скорее призваны оказать психологический эффект. Он также полагает, что в некоторых операциях отсутствует стратегия.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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