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Бутан вдвое снизит ежедневный туристический сбор - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
08:59 05.09.2023 (обновлено: 09:00 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/sbor-1894223626.html
Бутан вдвое снизит ежедневный туристический сбор
Бутан вдвое снизит ежедневный туристический сбор - РИА Новости, 05.09.2023
Бутан вдвое снизит ежедневный туристический сбор
Королевство Бутан вдвое сократит ежедневный сбор в размере 200 долларов, который страна взимает с туристов, с сентября он составит 100 долларов, сообщает... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:59
2023-09-05T09:00
туризм
новости - туризм
бутан
в мире
индия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Королевство Бутан вдвое сократит ежедневный сбор в размере 200 долларов, который страна взимает с туристов, с сентября он составит 100 долларов, сообщает малайзийский портал Star со ссылкой на заявление правительства Бутана. В сентябре 2022 года Бутан поднял так называемую "плату за устойчивое развитие" с 65 до 200 долларов за день, заявив, что деньги пойдут на компенсацию выбросов углерода, за которые ответственны гости страны. Новый сбор в размере 100 долларов за день вступит в силу с сентября и будет действовать в течение четырех лет. "Это связано с важной ролью туристического сектора в создании рабочих мест, а также в аккумулировании иностранной валюты и в стимулировании общего экономического роста", - приводит портал заявление властей Бутана. Дорджи Дхрадхул, глава департамента туризма страны, отметил, что снижение сбора может увеличить число туристов в пиковый период с сентября по декабрь, на который приходится множество религиозных и культурных мероприятий в преимущественно буддийской стране. По данным чиновника, с января 2023 года Бутан посетили более 56 тысяч туристов, но около 42 тысяч из них были гражданами Индии, которым нужно платить более скромный туристический сбор. Изолированный на протяжении нескольких поколений, Бутан открылся для туристов в 1974 году. Тогда его посетили всего 300 человек. По официальным данным, в 2019 году их число выросло до 315 600. Бутан всегда опасался воздействия массового туризма и даже запрещает альпинизм, чтобы сохранить неприкосновенность своих вершин. Тем не менее, Бутан надеется увеличить вклад туризма в свою экономику до 20% - сейчас это значение равно примерно 5%.
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новости - туризм, бутан, в мире, индия
Туризм, Новости - Туризм, Бутан, В мире, Индия
Бутан вдвое снизит ежедневный туристический сбор

Star: Бутан вдвое сократит ежедневный туристический сбор в размере 200 долларов

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Монастырь "Гнездо Тигра" (Бутан)
Монастырь Гнездо Тигра (Бутан) - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
CC BY 2.0 / Christopher Michel /
Монастырь "Гнездо Тигра" (Бутан). Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Королевство Бутан вдвое сократит ежедневный сбор в размере 200 долларов, который страна взимает с туристов, с сентября он составит 100 долларов, сообщает малайзийский портал Star со ссылкой на заявление правительства Бутана.
В сентябре 2022 года Бутан поднял так называемую "плату за устойчивое развитие" с 65 до 200 долларов за день, заявив, что деньги пойдут на компенсацию выбросов углерода, за которые ответственны гости страны. Новый сбор в размере 100 долларов за день вступит в силу с сентября и будет действовать в течение четырех лет.
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"Это связано с важной ролью туристического сектора в создании рабочих мест, а также в аккумулировании иностранной валюты и в стимулировании общего экономического роста", - приводит портал заявление властей Бутана.
Дорджи Дхрадхул, глава департамента туризма страны, отметил, что снижение сбора может увеличить число туристов в пиковый период с сентября по декабрь, на который приходится множество религиозных и культурных мероприятий в преимущественно буддийской стране. По данным чиновника, с января 2023 года Бутан посетили более 56 тысяч туристов, но около 42 тысяч из них были гражданами Индии, которым нужно платить более скромный туристический сбор.
Изолированный на протяжении нескольких поколений, Бутан открылся для туристов в 1974 году. Тогда его посетили всего 300 человек. По официальным данным, в 2019 году их число выросло до 315 600. Бутан всегда опасался воздействия массового туризма и даже запрещает альпинизм, чтобы сохранить неприкосновенность своих вершин. Тем не менее, Бутан надеется увеличить вклад туризма в свою экономику до 20% - сейчас это значение равно примерно 5%.
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