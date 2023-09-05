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"Сбер" открыл публичный доступ к нейросети GigaChat - РИА Новости, 05.09.2023
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12:36 05.09.2023 (обновлено: 12:38 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/sber-1894268119.html
"Сбер" открыл публичный доступ к нейросети GigaChat
"Сбер" открыл публичный доступ к нейросети GigaChat - РИА Новости, 05.09.2023
"Сбер" открыл публичный доступ к нейросети GigaChat
Сбербанк открыл для всех желающих доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat, который помогает работать с текстом и изображениями, говорится в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:36
2023-09-05T12:38
технологии
россия
сбер
telegram
сбербанк россии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк открыл для всех желающих доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat, который помогает работать с текстом и изображениями, говорится в сообщении кредитной организации. В апреле Сбербанк в режиме тестирования запустил мультимодальную нейросеть GigaСhat, которая умеет поддерживать диалог с пользователем, писать программный код, создавать тексты и картинки. "Сбер" открывает доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat для всех желающих", - говорится в сообщении. Сейчас сервис доступен в веб-версии, для подключения к которой необходимо пройти регистрацию с помощью Сбер ID, а также в ряде умных устройств "Сбера". Нейросеть может работать с готовыми текстами и писать их с нуля, придумывать истории, помогать в решении бытовых задач, а также рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky. Кроме того, теперь можно делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat. Отмечается, что скоро GigaChat будет доступен в удобном формате бота в Telegram и VK, а разработчики и бизнес смогут воспользоваться им через облачное API. "Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта. Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев.
https://ria.ru/20230825/neyroset-1892131281.html
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технологии, россия, сбер, telegram, сбербанк россии, искусственный интеллект
Технологии, Россия, Сбер, Telegram, Сбербанк России, Искусственный интеллект
"Сбер" открыл публичный доступ к нейросети GigaChat

"Сбер" открыл доступ к генеративному ИИ GigaChat для всех желающих

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк открыл для всех желающих доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat, который помогает работать с текстом и изображениями, говорится в сообщении кредитной организации.
В апреле Сбербанк в режиме тестирования запустил мультимодальную нейросеть GigaСhat, которая умеет поддерживать диалог с пользователем, писать программный код, создавать тексты и картинки.
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"Сбер" открывает доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat для всех желающих", - говорится в сообщении. Сейчас сервис доступен в веб-версии, для подключения к которой необходимо пройти регистрацию с помощью Сбер ID, а также в ряде умных устройств "Сбера".
Нейросеть может работать с готовыми текстами и писать их с нуля, придумывать истории, помогать в решении бытовых задач, а также рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky. Кроме того, теперь можно делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat.
Отмечается, что скоро GigaChat будет доступен в удобном формате бота в Telegram и VK, а разработчики и бизнес смогут воспользоваться им через облачное API.
"Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта. Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев.
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