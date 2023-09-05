https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894355376.html

В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям

В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям - РИА Новости, 05.09.2023

В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям

Комиссия по внешней политике швейцарского парламента (CPE-N) проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:24

2023-09-05T17:24

2023-09-05T17:31

россия

g7

в мире

швейцария

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152870/69/1528706963_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f6f6fc2c0e5719ae431f3aeec50903be.jpg

ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. Комиссия по внешней политике швейцарского парламента (CPE-N) проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского парламента.Целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также Австралией и Европейской комиссией."Тринадцатью голосами против 10 при 1 воздержавшемся комиссия отклонила предложение, в котором содержался призыв к присоединению Швейцарии к целевой группе "Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force" G7. большинство считает, что техническое сотрудничество с целевой группой работает удовлетворительно и что присоединение не принесет никакой дополнительной пользы", - сказано в документе.В апреле Федеральный департамент (министерство) экономики, образования и науки страны сообщил, что Швейцария на данном этапе не планирует присоединяться к международной группе REPO.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

россия

швейцария

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, g7, в мире, швейцария, канада