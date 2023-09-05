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В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям - РИА Новости, 05.09.2023
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17:24 05.09.2023 (обновлено: 17:31 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894355376.html
В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям
В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям - РИА Новости, 05.09.2023
В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям
Комиссия по внешней политике швейцарского парламента (CPE-N) проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:24
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россия
g7
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. Комиссия по внешней политике швейцарского парламента (CPE-N) проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского парламента.Целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также Австралией и Европейской комиссией."Тринадцатью голосами против 10 при 1 воздержавшемся комиссия отклонила предложение, в котором содержался призыв к присоединению Швейцарии к целевой группе "Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force" G7. большинство считает, что техническое сотрудничество с целевой группой работает удовлетворительно и что присоединение не принесет никакой дополнительной пользы", - сказано в документе.В апреле Федеральный департамент (министерство) экономики, образования и науки страны сообщил, что Швейцария на данном этапе не планирует присоединяться к международной группе REPO.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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россия, g7, в мире, швейцария, канада
Россия, G7, В мире, Швейцария, Канада
В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям

В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям против РФ

© Depositphotos.com / AbadesignЗападное крыло Федерального дворца Швейцарии
Западное крыло Федерального дворца Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Depositphotos.com / Abadesign
Западное крыло Федерального дворца Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. Комиссия по внешней политике швейцарского парламента (CPE-N) проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского парламента.
Целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также Австралией и Европейской комиссией.
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"Тринадцатью голосами против 10 при 1 воздержавшемся комиссия отклонила предложение, в котором содержался призыв к присоединению Швейцарии к целевой группе "Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force" G7. большинство считает, что техническое сотрудничество с целевой группой работает удовлетворительно и что присоединение не принесет никакой дополнительной пользы", - сказано в документе.
В апреле Федеральный департамент (министерство) экономики, образования и науки страны сообщил, что Швейцария на данном этапе не планирует присоединяться к международной группе REPO.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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