https://ria.ru/20230905/samolet-1894281025.html
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода - РИА Новости, 05.09.2023
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода
Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:22
2023-09-05T13:22
2023-09-05T14:03
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
пенза
airbus а320
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну понадобился второй заход на посадку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблемы с работой первого двигателя", - сказал собеседник агентства.По его словам, самолету пришлось выполнить повторный заход на посадку. Приземление прошло благополучно. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются."Рейс SU1545 Пенза – Москва от 5.09.2023 выполнил посадку в штатном режиме в соответствии с расписанием. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.
https://ria.ru/20230901/mladenets-1893718094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия, пенза, airbus а320
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Пенза, Airbus А320
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода
Airbus "Аэрофлота" экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну понадобился второй заход на посадку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблемы с работой первого двигателя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолету пришлось выполнить повторный заход на посадку. Приземление прошло благополучно. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
"Рейс SU1545 Пенза – Москва
от 5.09.2023 выполнил посадку в штатном режиме в соответствии с расписанием. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.
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