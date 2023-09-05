https://ria.ru/20230905/samolet-1894281025.html

Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода

Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода - РИА Новости, 05.09.2023

Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода

Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:22

2023-09-05T13:22

2023-09-05T14:03

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

происшествия

пенза

airbus а320

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну понадобился второй заход на посадку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблемы с работой первого двигателя", - сказал собеседник агентства.По его словам, самолету пришлось выполнить повторный заход на посадку. Приземление прошло благополучно. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются."Рейс SU1545 Пенза – Москва от 5.09.2023 выполнил посадку в штатном режиме в соответствии с расписанием. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

https://ria.ru/20230901/mladenets-1893718094.html

пенза

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия, пенза, airbus а320