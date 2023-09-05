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Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода - РИА Новости, 05.09.2023
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13:22 05.09.2023 (обновлено: 14:03 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/samolet-1894281025.html
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода - РИА Новости, 05.09.2023
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода
Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:22
2023-09-05T14:03
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
пенза
airbus а320
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну понадобился второй заход на посадку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблемы с работой первого двигателя", - сказал собеседник агентства.По его словам, самолету пришлось выполнить повторный заход на посадку. Приземление прошло благополучно. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются."Рейс SU1545 Пенза – Москва от 5.09.2023 выполнил посадку в штатном режиме в соответствии с расписанием. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.
https://ria.ru/20230901/mladenets-1893718094.html
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия, пенза, airbus а320
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Пенза, Airbus А320
Летевший из Пензы рейс сел в Шереметьево со второго захода

Airbus "Аэрофлота" экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский Airbus А320 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем в работе одного из двигателей, воздушному судну понадобился второй заход на посадку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблемы с работой первого двигателя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолету пришлось выполнить повторный заход на посадку. Приземление прошло благополучно. Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
"Рейс SU1545 Пенза – Москва от 5.09.2023 выполнил посадку в штатном режиме в соответствии с расписанием. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.
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АэрофлотШереметьево (аэропорт)ПроисшествияПензаAirbus А320
 
 
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