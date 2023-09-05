https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:46
2023-09-05T15:46
2023-09-05T16:37
украина
прибалтика
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин."Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит: снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".Путин добавил, что история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы"."И нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
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Путин: "История стала использоваться как оружие"
Путин: "История стала использоваться как оружие"
2023-09-05T15:46
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, прибалтика, в мире, владимир путин
Украина, Прибалтика, В мире, Владимир Путин
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин
Путин: русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит: снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
Путин добавил, что история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы".
«
"И нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода", - добавил глава государства.
Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать