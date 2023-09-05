https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html

Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин

Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023

Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин

Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:46

2023-09-05T15:46

2023-09-05T16:37

украина

прибалтика

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894326780_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f78384459022504c2f6347c7a4fe2a9a.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин."Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит: снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".Путин добавил, что история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы"."И нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

украина

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "История стала использоваться как оружие" Путин: "История стала использоваться как оружие" 2023-09-05T15:46 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, прибалтика, в мире, владимир путин