https://ria.ru/20230905/rossiya-1894245636.html

Россия уверенно идет вперед в условиях мощного давления, заявила Матвиенко

Россия уверенно идет вперед в условиях мощного давления, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.09.2023

Россия уверенно идет вперед в условиях мощного давления, заявила Матвиенко

В условиях мощного давления Россия не только держит удар, но и уверенно идет вперед, заявила в ходе пленарного заседания Форума социальных инноваций... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:18

2023-09-05T11:18

2023-09-05T11:18

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

общество

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В условиях мощного давления Россия не только держит удар, но и уверенно идет вперед, заявила в ходе пленарного заседания Форума социальных инноваций председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 5 по 8 сентября. Соорганизаторами выступают Совет Федерации и правительство Москвы. "За последние несколько лет наша страна столкнулась с таким мощным организованным давлением, под которым любое другое государство (включая и тех, кто считает себя "мировыми гегемонами") уже давно дало бы трещину. Но Россия в этих условиях не без проблем, не без трудностей не только держит удар, но и уверенно идет вперед", - сказала Матвиенко. Она объяснила, что причиной этой устойчивости и прочности является "социальная ориентированность" России. "Россия - социальное государство в соответствии с конституцией", - добавила председатель Совета Федерации. "Мы видим, что многие социальные инновации в регионах направлены на поддержку наших военнослужащих – участников специальной военной операции. Забота о них, об их семьях должна стать эталоном, "золотым стандартом" социальной поддержки", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, общество