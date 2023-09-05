Единственная надежда. В США раскрыли, что произойдет после победы России
Экс-разведчик Риттер: после победы России США придется надеяться на ее прощение
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце, и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать", — сказал он.
По мнению эксперта, россияне обязательно победят, но они не будут такими мстительными, как США.
Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, победа над коллективным Западом на Украине даст мощный импульс для изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.