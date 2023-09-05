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Единственная надежда. В США раскрыли, что произойдет после победы России - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 05.09.2023 (обновлено: 10:56 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/rossiya-1894232921.html
Единственная надежда. В США раскрыли, что произойдет после победы России
Единственная надежда. В США раскрыли, что произойдет после победы России - РИА Новости, 05.09.2023
Единственная надежда. В США раскрыли, что произойдет после победы России
США стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:15
2023-09-05T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
скотт риттер
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. "Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце, и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать", — сказал он. По мнению эксперта, россияне обязательно победят, но они не будут такими мстительными, как США.Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, победа над коллективным Западом на Украине даст мощный импульс для изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка.Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894228855.html
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в мире, сша, россия, украина, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Скотт Риттер
Единственная надежда. В США раскрыли, что произойдет после победы России

Экс-разведчик Риттер: после победы России США придется надеяться на ее прощение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце, и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать", — сказал он.
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По мнению эксперта, россияне обязательно победят, но они не будут такими мстительными, как США.
Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, победа над коллективным Западом на Украине даст мощный импульс для изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка.

Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
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