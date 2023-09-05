https://ria.ru/20230905/reznikov-1894290826.html

Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны

Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023

Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны

Парламент Украины поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:00

2023-09-05T14:00

2023-09-05T16:50

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Парламент Украины поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. В понедельник Резников заявил, что подал Раду заявление об отставке."Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За – 327", - написал Железняк.По его словам, назначение Умерова на должность министра обороны должно состояться в среду.Ранее Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит Умеров.Умеров украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности и развитие страны. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

украина

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сша

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украина, верховная рада украины, в мире, великобритания, сша, рустем умеров, алексей резников, владимир зеленский