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Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023
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14:00 05.09.2023 (обновлено: 16:50 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/reznikov-1894290826.html
Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны
Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023
Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны
Парламент Украины поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:00
2023-09-05T16:50
украина
верховная рада украины
в мире
великобритания
сша
рустем умеров
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Парламент Украины поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. В понедельник Резников заявил, что подал Раду заявление об отставке."Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За – 327", - написал Железняк.По его словам, назначение Умерова на должность министра обороны должно состояться в среду.Ранее Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит Умеров.Умеров украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности и развитие страны. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html
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украина, верховная рада украины, в мире, великобритания, сша, рустем умеров, алексей резников, владимир зеленский
Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Великобритания, США, Рустем Умеров, Алексей Резников, Владимир Зеленский
Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны

Железняк: Рада поддержала отставку Резникова с поста главы МО

© AP Photo / Daniel ColeАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Парламент Украины поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. В понедельник Резников заявил, что подал Раду заявление об отставке.
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"Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За – 327", - написал Железняк.
По его словам, назначение Умерова на должность министра обороны должно состояться в среду.
Ранее Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит Умеров.
Умеров украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности и развитие страны. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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УкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреВеликобританияСШАРустем УмеровАлексей РезниковВладимир Зеленский
 
 
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