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В Германии выяснили, что Резникова сняли с поста из-за яиц - РИА Новости, 05.09.2023
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11:03 05.09.2023 (обновлено: 11:45 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/reznikov-1894243491.html
В Германии выяснили, что Резникова сняли с поста из-за яиц
В Германии выяснили, что Резникова сняли с поста из-за яиц - РИА Новости, 05.09.2023
В Германии выяснили, что Резникова сняли с поста из-за яиц
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с коррупционными скандалами в Вооруженных силах Украины, пишет Der Spiegel. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:03
2023-09-05T11:45
в мире
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der spiegel
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с коррупционными скандалами в Вооруженных силах Украины, пишет Der Spiegel."Это решение стало следствием коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность", — говорится в статье.В пример издание приводит закупку яиц для армии по завышенной цене и снабжение военнослужащих летней одеждой вместо заказанной зимней. Так, у нечистых на руку чиновников появилось намного больше возможностей нажиться из-за значительно выросшего военного бюджета, который сейчас достиг почти 20 процентов ВВП, отмечает автор.Наконец, на отставку Резникова повлияли и опасения союзников Киева в том, что их средства пошли "не туда", добавил он.Советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко, со своей стороны, утверждал, что смена главы Минобороны нужна для "улучшения общения по чувствительным темам внутри общества и перезагрузки доверия".Владимир Зеленский объявил об отставке Резникова 3 сентября. О том, что президент ищет замену министру обороны, СМИ писали еще в начале августа. По их сведениям, рассматривались как кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить Минобороны. Сам Резников также выражал готовность подать в отставку. Теперь его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894094783.html
https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html
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в мире, украина, россия, германия, алексей резников, владимир зеленский, рустем умеров, der spiegel
В мире, Украина, Россия, Германия, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Der Spiegel
В Германии выяснили, что Резникова сняли с поста из-за яиц

Spiegel: отставку Резникова спровоцировали коррупционные скандалы в ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с коррупционными скандалами в Вооруженных силах Украины, пишет Der Spiegel.
"Это решение стало следствием коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность", — говорится в статье.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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В пример издание приводит закупку яиц для армии по завышенной цене и снабжение военнослужащих летней одеждой вместо заказанной зимней. Так, у нечистых на руку чиновников появилось намного больше возможностей нажиться из-за значительно выросшего военного бюджета, который сейчас достиг почти 20 процентов ВВП, отмечает автор.
Наконец, на отставку Резникова повлияли и опасения союзников Киева в том, что их средства пошли "не туда", добавил он.
Советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко, со своей стороны, утверждал, что смена главы Минобороны нужна для "улучшения общения по чувствительным темам внутри общества и перезагрузки доверия".
Владимир Зеленский объявил об отставке Резникова 3 сентября. О том, что президент ищет замену министру обороны, СМИ писали еще в начале августа. По их сведениям, рассматривались как кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить Минобороны. Сам Резников также выражал готовность подать в отставку. Теперь его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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