https://ria.ru/20230905/reut-1894244092.html

Дмитрий Реут: явка на выборах мэра Москвы может превысить 50%

Дмитрий Реут: явка на выборах мэра Москвы может превысить 50% - РИА Новости, 05.09.2023

Дмитрий Реут: явка на выборах мэра Москвы может превысить 50%

Избирательная кампания по выборам мэра Москвы выходит на финишную прямую, до единого дня голосования остается всего несколько дней. Заместитель председателя... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:00

2023-09-05T11:09

интервью

москва

дмитрий реут

мосгоризбирком

московская городская дума

цик рф

новая москва

политика

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Избирательная кампания по выборам мэра Москвы выходит на финишную прямую, до единого дня голосования остается всего несколько дней. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал в интервью РИА Новости, как проходит эта кампания в сравнении с выборами пятилетней давности, какая ожидается явка, и о том, какие в этом году условия присутствия наблюдателей на участках. Беседовала Мария Зыбина.– До выборов мэра Москвы остается совсем немного, как вы можете оценить ход этой кампании в сравнении с прошлыми выборами 2018 года?– Трудно сравнивать избирательные кампании разных лет, что-то есть общее, но многое и поменялось: и избирательное законодательство, и техника, развитие которой не стоит на месте. В 2018 году еще не было дистанционного электронного голосования, оно появилось чуть позже в 2019 году в качестве эксперимента, а сейчас это уже одна из самых востребованных форм волеизъявления.Главное, что могу сказать: избирательная кампания по выборам мэра проходит спокойно, все настроены конструктивно, каких-то эксцессов мы не наблюдаем, все проходит в рамках закона. Уверен, что оставшееся время до дня голосования пройдет так же в конструктивном, хорошем, добром диалоге между всеми участниками избирательного процесса.– В этом году было принято решение изготовить почти четыре миллиона бюллетеней для голосования, при этом, в Москве более 7,6 миллиона избирателей, почему решили напечатать именно столько, хватит ли всем желающим?– Объясняется это очень просто. Не буду описывать преимущества ДЭГ, они очевидны и обсуждались многократно. Мы наблюдали с 2019 года, когда впервые было применено дистанционное электронное голосование, стремительный рост заинтересованности избирателей именно в такой форме волеизъявления, и эта тенденция усиливается. Соответственно, такое большое число бумажных бюллетеней просто не требуется. В этом году были внесены изменения в федеральное избирательное законодательство, позволяющие при условии применения дистанционного электронного голосования печатать меньше бюллетеней. Но одно я могу сказать твердо – все, кто пожелает получить бумажный бюллетень, его получат. Мы никому не навязываем никакую форму голосования, избиратель решает сам.– И какое, на ваш взгляд, будет распределение по способам голосования между традиционным голосованием, электронным, с помощью новых терминалов и между надомным голосованием?– Для надомного голосования должны быть определенные причины, например, состояние здоровья, почему человек не может прийти на участок, но в Москве это число никогда не зашкаливало, оно оставалось более-менее стабильным. Что касается цифр, я убежден, что значительная часть избирателей скорее всего проголосует дистанционно. Но, если смотреть динамику, то, когда начинался эксперимент по дистанционному электронному голосованию всего в трех округах на выборах депутатов Мосгордумы, тогда проголосовало небольшое количество людей, около 10 тысяч. А если смотреть муниципальные выборы прошлого года, то тогда дистанционно проголосовали уже более 71% избирателей от общего числа, принявших участие в выборах. Полагаю, что такая тенденция сохранится.– Возвращаясь к теме специальных терминалов, которые впервые будут использованы в этом году, все ли члены комиссий уже прошли обучение по работе с ними? И что будет, если вдруг они сломаются?– Во-первых, все члены комиссий прошли обучение. Во-вторых, если вдруг с терминалом возникнут какие-то технические проблемы, то есть запасные устройства, которыми их можно будет оперативно заменить. При этом голоса с первого терминала уже будут храниться в блокчейне – то есть не "потеряются". В-третьих, на избирательных участках будут присутствовать технические специалисты, которые обеспечат бесперебойную работу техники. И в-четвертых, мы никого не лишаем возможности проголосовать бумажным бюллетенем. То есть у избирателей в любом случае будет возможность проголосовать тем или иным способом.– Какие ожидания по явке на этих выборах? На прошлых выборах мэра явка была чуть более 30%, можно ли рассчитывать на более высокую явку в этом году с учетом онлайн-голосования?– Мы рассчитываем на большую явку, учитывая высокий уровень гражданской сознательности и правовой культуры наших избирателей. Тем более, 2022 год является показательным примером, когда на муниципальных выборах, которые не были совмещены с выборами более высокого уровня, явка была весьма высокой. Этот приятный, добрый факт, кстати, является результатом применения в прошлом году в Москве ДЭГ и электронного списка избирателей, позволяющих выбрать способ волеизъявления в любой момент, без предварительной подачи заявления. Выборы мэра в Москве всегда вызывают у избирателей наибольший интерес, высокая явка москвичей не вызывает сомнений.– Выше 50%?– Наверняка.– Как проходит муниципальная кампания в Новой Москве? Высокий ли там конкурс на место между депутатами?– На муниципальных выборах всегда больше кандидатов, хотя бы исходя из числа замещаемых мандатов, а их в Новой Москве 162 в этом году. Каких-то проблем мы не наблюдаем, жалоб у нас нет. Все проходит достаточно спокойно, но в то же время понятно, что кандидатов много, они активно занимаются предвыборной агитацией, иногда весьма эмоционально. В общем и целом, конкурентность там достаточно высокая, также примерно пять кандидатов на один депутатский мандат.– Корпус наблюдателей Общественной палаты уже завершил набор желающих наблюдать за выборами, более 11 тысяч человек прошли соответствующее обучение. Сколько наблюдателей смогут работать на участках, а то раньше некоторые партии говорили, что недостаточно выделяют мест для наблюдателей…– Наблюдатели и все, кто имеет право находиться на избирательном участке, все будут допущены без каких-либо возражений и дополнительных условий. Партии сами набирают своих наблюдателей, и все зависит уже от ресурсов партий или кандидатов, которые так же вправе назначить наблюдателей. Сколько партии или кандидаты, общественная палата направят наблюдателей, столько и будет допущено на участки. Тем более, что недавно норма поменялась, и возможное число наблюдателей увеличилось: по три человека на каждый из дней голосования. Понятно, что общие нормы сохранились, одновременно на участке вправе присутствовать только один наблюдатель, который представляет партию или кандидата, но они могут меняться в течение дня голосования. То есть всех, кого назначат в установленном порядке, всех пустим. С этим вопросом у нас никогда никаких проблем не было. Выборы – процесс открытый, нам нечего скрывать.– Будут ли у журналистов и наблюдателей какие-то опознавательные знаки, чтобы на участке было видно, кто есть кто?– Есть положения в законе о том, что наблюдатели вправе носить нагрудный знак, который не содержит признаков предвыборной агитации, эта норма остается. А журналисты действуют на основании своего аккредитационного удостоверения, которое выдает ЦИК России или Московская городская избирательная комиссия.– Раньше понаблюдать за выборами в Москве приходили иностранные делегации. Будут ли кого-то приглашать в этом году? И из каких стран?– Иностранные делегации всегда приглашают на федеральные выборы, а это выборы наши московские, региональные.– Но в предыдущие пару лет в том числе в Общественный штаб по наблюдению за выборами приходили почетные гости…– Если такие гости придут, мы будем рады их встретить. Если кто-то пожелает ознакомиться с нашей работой, то у нас секретов нет, все расскажем и покажем.– Обращались ли к Мосгоризбиркому представители других стран по опыту организации онлайн-голосования? Готовы ли делиться опытом с ними и с коллегами из других регионов?– В прошлые годы к нам в Мосгоризбирком приезжали обмениваться опытом делегации из других стран, эксперты, работники системы избирательных комиссий. Это были и представители европейских стран, и стран Южной Америки, Азии, Африки. И, конечно, мы с ними делились опытом. Для тех, кто ищет конструктивного взаимодействия, добра, дружбы и справедливости мы всегда открыты и готовы к общению.

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https://ria.ru/20230602/kirillova-1875718820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, москва, дмитрий реут , мосгоризбирком, московская городская дума, цик рф, новая москва, политика, выборы