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В РЗС рассказали о рекордах в экспорте зерна - РИА Новости, 05.09.2023
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05:46 05.09.2023
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В РЗС рассказали о рекордах в экспорте зерна
В РЗС рассказали о рекордах в экспорте зерна - РИА Новости, 05.09.2023
В РЗС рассказали о рекордах в экспорте зерна
Россия в августе отгрузила рекордные 7,7 миллиона тонн основных видов зерновых - пшеницы, ячменя и кукурузы, при этом важным трендом является активизация... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:46
2023-09-05T05:46
экономика
россия
латинская америка
африка
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в августе отгрузила рекордные 7,7 миллиона тонн основных видов зерновых - пшеницы, ячменя и кукурузы, при этом важным трендом является активизация поставок в страны Латинской Америки, которых не было в тот же период прошлого сельхозгода, а также рост отгрузок в Африку, рассказала РИА Новости глава аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. "В августе сезона 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался с 1 июля) отгружены рекордные за последние 7 лет объемы (с 2017-2018 сельхозгода, когда был предыдущий рекорд по урожаю - ред.) - 7,7 миллиона тонн основных видов зерновых. Это также рекордный показатель для этого месяца - независимо от сезона", - сообщила Тюрина. Например, отгрузки в августе 2021-2022 сельхозгода составили 7,2 миллиона тонн. По экспертным оценкам, в августе РФ поставила на экспорт 6,5 миллиона тонн пшеницы, на 36,6% больше, чем в прошлом сезоне, ячменя – почти 1 миллион тонн, на 7% больше, кукурузы - 212 тысяч тонн, на 88% больше. Лидером по отгрузкам среди стран-импортеров стал Египет - туда ушло более чем 900 тысяч тонн зерна, хотя объемы оказались меньше августа 2022 года на 35%. На втором месте – Алжир: отгрузки выросли почти в 7 раз, до 610 тысяч тонн, на третьем - Турция (482 тысяч тонн, на 32% меньше, чем в августе 2022 года). По данным РЗС, в пятерку лидеров вошли также Кения (444 тысячи тонн, рост в 12 раз) и Бангладеш (в прошлом сезоне в августе не отгружали, в августе этого - 319 тысяч тонн). Новая география "Важным трендом текущего сезона являются поставки в страны Латинской Америки; туда в прошлом сезоне в этот период не поставляли. В Бразилию в августе было отгружено 253 тысячи тонн, в Мексику – 125 тысяч, в Венесуэлу – 59 тысяч и в Перу – 55 тысяч тонн зерна", - перечисляет Тюрина. Число стран, куда в августе поставлялась российская пшеница, немного сократилось - до 33 с 36 за тот же период в прошлом сезоне. Глава аналитического департамента РЗС объясняет некоторое сокращение этого списка появлением новых направлений и растущими поставками в страны Африки: "это тренд предыдущих двух сезонов, который набирает обороты", говорит она. Например, очень активно растут поставки в Саудовскую Аравию (190 тысяч тонн за август), в Судан (139 тысяч тонн), в Йемен и Тунис - туда в августе ушло 131 тысяча тонн и 94 тысячи тонн российских зерновых, также в числе импортеров Мозамбик (53 тысячи тонн), Эритрея (33 тысячи тонн), Сомали и Нигерия – по 31 тысяче тонн, Конго – 25 тысяч тонн. "В прошлом сезоне в эти периоды мы практически не поставляли в Конго, Мозамбик, Эритрею, Нигерию, но у нас очень активно растут поставки в новом сезоне", - заметила Тюрина. "На фоне роста отгрузок отмечается дефицит судов - экспортеры сегодня называют это основной проблемой для рынка - причем крупнотоннажных судов для поставки в удаленные страны", - добавляет эксперт. А основные объемы идут через рейдовую перевалку, в августе ее объемы выросли на 28,5%, до 2,24 миллиона тонн, через порт Новороссийск - на 90%, до 2,23 миллиона тонн, в порту Ростов - на 33%, до 1,09 миллиона тонн. Без дисконта Аналитик обращает внимание на высокую конкуренцию на рынке: к пример, цены на европейскую пшеницу в целом стабильны и находятся на уровне начала года – 250 долларов за тонну, но при этом снижается цена американской пшеницы - с начала сезона (с 1 июля) она упала на 14% и стоит сейчас 234 доллара за тонну. "Таким образом, если раньше мы увеличивали продажи за счет дисконта (пшеница РФ стоила дешевле - ред.) – в начале сезона он был 11 долларов, то сегодня дисконта относительно европейской пшеницы у нас нет. Больше того – мы имеем премию, то есть наша пшеница на 4 доллара дороже, чем пшеница в Европе – примерно 254 доллара за тонну", - заметила Тюрина. При этом она обратила внимание, что экспортная пошлина на пшеницу из РФ за последнюю неделю выросла (в долларовом эквиваленте) на 2,2 доллара, до 41,6 доллара, а с начала сезона - на 12,2 доллара, и такая ее величина в будущем может оказать давление на экспортируемые объемы. "В условиях достаточно жесткой конкуренции пошлина может негативно сказываться на объемах отгрузок. И поэтому рост поставок российской пшеницы в страны Латинской Америке становится фактором снижения цен продаж американскими экспортерами пшеницы", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20230807/zerno-1888706462.html
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экономика, россия, латинская америка, африка
Экономика, Россия, Латинская Америка, Африка
В РЗС рассказали о рекордах в экспорте зерна

РЗС: экспорт зерна ставит рекорды, точки роста - Латинская Америка и Африка

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в августе отгрузила рекордные 7,7 миллиона тонн основных видов зерновых - пшеницы, ячменя и кукурузы, при этом важным трендом является активизация поставок в страны Латинской Америки, которых не было в тот же период прошлого сельхозгода, а также рост отгрузок в Африку, рассказала РИА Новости глава аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
«
"В августе сезона 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался с 1 июля) отгружены рекордные за последние 7 лет объемы (с 2017-2018 сельхозгода, когда был предыдущий рекорд по урожаю - ред.) - 7,7 миллиона тонн основных видов зерновых. Это также рекордный показатель для этого месяца - независимо от сезона", - сообщила Тюрина. Например, отгрузки в августе 2021-2022 сельхозгода составили 7,2 миллиона тонн.
По экспертным оценкам, в августе РФ поставила на экспорт 6,5 миллиона тонн пшеницы, на 36,6% больше, чем в прошлом сезоне, ячменя – почти 1 миллион тонн, на 7% больше, кукурузы - 212 тысяч тонн, на 88% больше. Лидером по отгрузкам среди стран-импортеров стал Египет - туда ушло более чем 900 тысяч тонн зерна, хотя объемы оказались меньше августа 2022 года на 35%.
На втором месте – Алжир: отгрузки выросли почти в 7 раз, до 610 тысяч тонн, на третьем - Турция (482 тысяч тонн, на 32% меньше, чем в августе 2022 года). По данным РЗС, в пятерку лидеров вошли также Кения (444 тысячи тонн, рост в 12 раз) и Бангладеш (в прошлом сезоне в августе не отгружали, в августе этого - 319 тысяч тонн).

Новая география

"Важным трендом текущего сезона являются поставки в страны Латинской Америки; туда в прошлом сезоне в этот период не поставляли. В Бразилию в августе было отгружено 253 тысячи тонн, в Мексику – 125 тысяч, в Венесуэлу – 59 тысяч и в Перу – 55 тысяч тонн зерна", - перечисляет Тюрина.
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Число стран, куда в августе поставлялась российская пшеница, немного сократилось - до 33 с 36 за тот же период в прошлом сезоне. Глава аналитического департамента РЗС объясняет некоторое сокращение этого списка появлением новых направлений и растущими поставками в страны Африки: "это тренд предыдущих двух сезонов, который набирает обороты", говорит она.
Например, очень активно растут поставки в Саудовскую Аравию (190 тысяч тонн за август), в Судан (139 тысяч тонн), в Йемен и Тунис - туда в августе ушло 131 тысяча тонн и 94 тысячи тонн российских зерновых, также в числе импортеров Мозамбик (53 тысячи тонн), Эритрея (33 тысячи тонн), Сомали и Нигерия – по 31 тысяче тонн, Конго – 25 тысяч тонн. "В прошлом сезоне в эти периоды мы практически не поставляли в Конго, Мозамбик, Эритрею, Нигерию, но у нас очень активно растут поставки в новом сезоне", - заметила Тюрина.
"На фоне роста отгрузок отмечается дефицит судов - экспортеры сегодня называют это основной проблемой для рынка - причем крупнотоннажных судов для поставки в удаленные страны", - добавляет эксперт. А основные объемы идут через рейдовую перевалку, в августе ее объемы выросли на 28,5%, до 2,24 миллиона тонн, через порт Новороссийск - на 90%, до 2,23 миллиона тонн, в порту Ростов - на 33%, до 1,09 миллиона тонн.
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Без дисконта

Аналитик обращает внимание на высокую конкуренцию на рынке: к пример, цены на европейскую пшеницу в целом стабильны и находятся на уровне начала года – 250 долларов за тонну, но при этом снижается цена американской пшеницы - с начала сезона (с 1 июля) она упала на 14% и стоит сейчас 234 доллара за тонну.
"Таким образом, если раньше мы увеличивали продажи за счет дисконта (пшеница РФ стоила дешевле - ред.) – в начале сезона он был 11 долларов, то сегодня дисконта относительно европейской пшеницы у нас нет. Больше того – мы имеем премию, то есть наша пшеница на 4 доллара дороже, чем пшеница в Европе – примерно 254 доллара за тонну", - заметила Тюрина.
При этом она обратила внимание, что экспортная пошлина на пшеницу из РФ за последнюю неделю выросла (в долларовом эквиваленте) на 2,2 доллара, до 41,6 доллара, а с начала сезона - на 12,2 доллара, и такая ее величина в будущем может оказать давление на экспортируемые объемы. "В условиях достаточно жесткой конкуренции пошлина может негативно сказываться на объемах отгрузок. И поэтому рост поставок российской пшеницы в страны Латинской Америке становится фактором снижения цен продаж американскими экспортерами пшеницы", - заключила эксперт.
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