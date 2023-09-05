https://ria.ru/20230905/registratsiya-1894258703.html
Открылась регистрация на главный экспортный форум страны "Сделано в России"
Открылась регистрация на главный экспортный форум страны "Сделано в России" - РИА Новости, 05.09.2023
Открылась регистрация на главный экспортный форум страны "Сделано в России"
Открыта регистрация на главный экспортный форум страны "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в Манеже в Москве, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:06
2023-09-05T12:06
2023-09-05T12:06
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
вероника никишина
москва
манеж
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Открыта регистрация на главный экспортный форум страны "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в Манеже в Москве, сообщает Российский экспортный центр."Сделано в России" является ключевым событием в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Он направлен на продвижение российских товаров и услуг на международные рынки, а также на улучшение бизнес-климата в стране. Организатор — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении."Форум "Сделано в России" предоставляет уникальную возможность обсудить главные вызовы и актуальные вопросы внешней торговли, проанализировать экспортные результаты работы за год, разработать практические решения для расширения международного сотрудничества и определить основные направления развития в рамках новой глобальной архитектуры торгового сотрудничества", — уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На мероприятии соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России, власти, профильных ассоциаций и объединений, банков, деловых СМИ, признанных экспертов и зарубежных делегаций. Важно отметить, что на форум приезжают иностранные предприниматели, которые заинтересованы в сотрудничестве с российскими экспортерами.Принять участие в форуме могут все желающие. Регистрация уже открыта и проводится на официальном сайте форума - forum.exportcenter.ru.Форум "Сделано в России" предоставит возможность знакомства с ведущими компаниями-экспортерами, обмена опытом успешных проектов и налаживания деловых контактов.Организаторы мероприятия гарантируют обширную программу, которая включает пленарную сессию, секции и круглые столы, где эксперты смогут поделиться своими знаниями и опытом, обсудить актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и принять участие в дискуссиях наиболее важных проблем.Отдельное внимание будет уделено программе по страновому продвижению отечественной продукции "Сделано в России". Она ориентирована на широкое участие государства и бизнеса по повышению узнаваемости российских товаров. Так, будет организована экспозиция, которая познакомит широкую аудиторию и зарубежных партнеров с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и экспортный потенциал.Также на форуме наградят лучших экспортеров России - победителей федерального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса.В 2022 году форум посетило 78 иностранных делегаций – это в пять раз больше, чем годом ранее. Рекорд был поставлен и по количеству представленных экспонатов. Свои разработки и технологии на выставке представили 134 российских компании. За три дня форума состоялись около 40 деловых сессий, более 300 B2B-встреч. Количество участников превысило 5,6 тысячи человек."Не упустите возможность принять участие в этом важном мероприятии, зарегистрируйтесь уже сейчас на официальном сайте форума "Сделано в России" и будьте в курсе всех новостей и актуальных разработок в области экспорта и внешнеэкономической деятельности России", - заключили в РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, москва, манеж
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Вероника Никишина, Москва, Манеж
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Открыта регистрация на главный экспортный форум страны "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в Манеже в Москве, сообщает Российский экспортный центр.
"Сделано в России" является ключевым событием в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Он направлен на продвижение российских товаров и услуг на международные рынки, а также на улучшение бизнес-климата в стране. Организатор — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ
)", - говорится в сообщении.
"Форум "Сделано в России" предоставляет уникальную возможность обсудить главные вызовы и актуальные вопросы внешней торговли, проанализировать экспортные результаты работы за год, разработать практические решения для расширения международного сотрудничества и определить основные направления развития в рамках новой глобальной архитектуры торгового сотрудничества", — уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
На мероприятии соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России, власти, профильных ассоциаций и объединений, банков, деловых СМИ, признанных экспертов и зарубежных делегаций. Важно отметить, что на форум приезжают иностранные предприниматели, которые заинтересованы в сотрудничестве с российскими экспортерами.
РЭЦ и Всероссийская организация качества популяризуют "Сделано в России"
Принять участие в форуме могут все желающие. Регистрация уже открыта и проводится на официальном сайте форума - forum.exportcenter.ru.
Форум "Сделано в России" предоставит возможность знакомства с ведущими компаниями-экспортерами, обмена опытом успешных проектов и налаживания деловых контактов.
Организаторы мероприятия гарантируют обширную программу, которая включает пленарную сессию, секции и круглые столы, где эксперты смогут поделиться своими знаниями и опытом, обсудить актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и принять участие в дискуссиях наиболее важных проблем.
Отдельное внимание будет уделено программе по страновому продвижению отечественной продукции "Сделано в России". Она ориентирована на широкое участие государства и бизнеса по повышению узнаваемости российских товаров. Так, будет организована экспозиция, которая познакомит широкую аудиторию и зарубежных партнеров с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и экспортный потенциал.
"Сделано в России" помогает МСП привлекать иностранных байеров к продукции
Также на форуме наградят лучших экспортеров России - победителей федерального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса.
В 2022 году форум посетило 78 иностранных делегаций – это в пять раз больше, чем годом ранее. Рекорд был поставлен и по количеству представленных экспонатов. Свои разработки и технологии на выставке представили 134 российских компании. За три дня форума состоялись около 40 деловых сессий, более 300 B2B-встреч. Количество участников превысило 5,6 тысячи человек.
"Не упустите возможность принять участие в этом важном мероприятии, зарегистрируйтесь уже сейчас на официальном сайте форума "Сделано в России" и будьте в курсе всех новостей и актуальных разработок в области экспорта и внешнеэкономической деятельности России", - заключили в РЭЦ.