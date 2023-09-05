https://ria.ru/20230905/raskhody-1894207951.html

Расчет показал, как дорого обходятся Киеву боевые действия

Расчет показал, как дорого обходятся Киеву боевые действия - РИА Новости, 05.09.2023

Расчет показал, как дорого обходятся Киеву боевые действия

Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти шести месяцев, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T02:07

2023-09-05T02:07

2023-09-05T02:07

специальная военная операция на украине

украина

киев

алексей резников

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти шести месяцев, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни. Министр обороны Украины Алексей Резников, подавший в понедельник в отставку, накануне сообщил, что один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов. Украина за семь месяцев текущего года сократила экспорт угля на 14% - до 125,5 миллиона долларов против 146,5 миллионов годом ранее. В среднем страна экспортирует угля примерно на 18 миллионов долларов в месяц. Таким образом, Украине необходимо поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней, чтобы заработать 100 миллионов долларов и профинансировать один день вооруженного конфликта. Весь экспорт страны в июле уменьшился на 19% по сравнению с месяцем ранее - до 2,4 миллиарда долларов, а за семь месяцев - на 16%, до 22 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894155433.html

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894189711.html

украина

киев

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украина, киев, алексей резников, в мире