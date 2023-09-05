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Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям

Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям - РИА Новости, 05.09.2023

Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям

Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что жители региона смогут бесплатно освоить новые профессии в рамках проекта "Демография",... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:18

2023-09-05T16:18

2023-09-05T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что жители региона смогут бесплатно освоить новые профессии в рамках проекта "Демография", сообщил телеканал "360".Возможностью обучиться психологии, программированию, педагогике и другим профессиям уже воспользовались около четырех тысяч жителей Подмосковья.РАНХиГС, Томский государственный университет и Институт развития профессионального образования организовали обучение в очном и очно-заочном формате."Наиболее подходящая образовательная программа подбирается индивидуально для каждого после прохождения профориентации", – сообщила Болатаева.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)