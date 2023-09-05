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Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям - РИА Новости, 05.09.2023
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Новости Подмосковья
 
16:18 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/rabota-1894327163.html
Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям
Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям - РИА Новости, 05.09.2023
Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям
Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что жители региона смогут бесплатно освоить новые профессии в рамках проекта "Демография",... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:18
2023-09-05T16:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что жители региона смогут бесплатно освоить новые профессии в рамках проекта "Демография", сообщил телеканал "360".Возможностью обучиться психологии, программированию, педагогике и другим профессиям уже воспользовались около четырех тысяч жителей Подмосковья.РАНХиГС, Томский государственный университет и Институт развития профессионального образования организовали обучение в очном и очно-заочном формате."Наиболее подходящая образовательная программа подбирается индивидуально для каждого после прохождения профориентации", – сообщила Болатаева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что жители региона смогут бесплатно освоить новые профессии в рамках проекта "Демография", сообщил телеканал "360".
Возможностью обучиться психологии, программированию, педагогике и другим профессиям уже воспользовались около четырех тысяч жителей Подмосковья.
РАНХиГС, Томский государственный университет и Институт развития профессионального образования организовали обучение в очном и очно-заочном формате.
"Наиболее подходящая образовательная программа подбирается индивидуально для каждого после прохождения профориентации", – сообщила Болатаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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