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Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям
Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям - РИА Новости, 05.09.2023
Жители МО смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям
Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что жители региона смогут бесплатно освоить новые профессии в рамках проекта "Демография",... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:18
2023-09-05T16:18
2023-09-05T16:18
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что жители региона смогут бесплатно освоить новые профессии в рамках проекта "Демография", сообщил телеканал "360".Возможностью обучиться психологии, программированию, педагогике и другим профессиям уже воспользовались около четырех тысяч жителей Подмосковья.РАНХиГС, Томский государственный университет и Институт развития профессионального образования организовали обучение в очном и очно-заочном формате."Наиболее подходящая образовательная программа подбирается индивидуально для каждого после прохождения профориентации", – сообщила Болатаева.
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