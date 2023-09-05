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Путин призвал решить вопрос с аварийным жильем в Магадане и Якутске
Путин призвал решить вопрос с аварийным жильем в Магадане и Якутске - РИА Новости, 05.09.2023
Путин призвал решить вопрос с аварийным жильем в Магадане и Якутске
Большой объем аварийного жилья сохраняется в Магадане и Якутске, этот вопрос надо решить в ускоренном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:25
2023-09-05T18:25
2023-09-05T18:33
магадан
якутск
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Большой объем аварийного жилья сохраняется в Магадане и Якутске, этот вопрос надо решить в ускоренном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин."В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда, об этом тоже сейчас только что говорили. В этих городах по аналогии с решениями, принятыми по Чите и Улан-Удэ, прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года", - сказал президент на совещании по развитию дальневосточных городов.Для улучшения доступности и качества медпомощи Путин просил Магадан и Анадырь принять планы-графики по доукомплектованию местных больниц и поликлиник медицинскими специалистами, а также предусмотреть механизмы материального стимулирования их труда."Сейчас только министр сказал, что считает это возможным. Прошу сделать так, чтобы это не повисло в воздухе. Реализацию этих мер необходимо обеспечить уже со следующего года", - отметил глава государства.
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магадан, якутск
Путин призвал решить вопрос с аварийным жильем в Магадане и Якутске
Путин: надо решить вопрос с аварийным жильем в Магадане и Якутске
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Большой объем аварийного жилья сохраняется в Магадане и Якутске, этот вопрос надо решить в ускоренном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда, об этом тоже сейчас только что говорили. В этих городах по аналогии с решениями, принятыми по Чите и Улан-Удэ, прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года", - сказал президент на совещании по развитию дальневосточных городов.
Для улучшения доступности и качества медпомощи Путин просил Магадан и Анадырь принять планы-графики по доукомплектованию местных больниц и поликлиник медицинскими специалистами, а также предусмотреть механизмы материального стимулирования их труда.
"Сейчас только министр сказал, что считает это возможным. Прошу сделать так, чтобы это не повисло в воздухе. Реализацию этих мер необходимо обеспечить уже со следующего года", - отметил глава государства.