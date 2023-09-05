https://ria.ru/20230905/putin-1894377405.html
Путин призвал развивать дорожное сообщение в Анадыри, Магадане и Якутске
Путин призвал развивать дорожное сообщение в Анадыри, Магадане и Якутске - РИА Новости, 05.09.2023
Путин призвал развивать дорожное сообщение в Анадыри, Магадане и Якутске
Президент России Владимир Путин призвал уделить ключевое внимание созданию современной транспортной инфраструктуры и надежного сообщения Анадыри, Магадана и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:15
2023-09-05T18:15
2023-09-05T18:15
общество
россия
анадырь
магадан
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделить ключевое внимание созданию современной транспортной инфраструктуры и надежного сообщения Анадыри, Магадана и Якутска с другими городами Дальнего Востока и со всей страной, а также создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду. "В целом у каждого из рассматриваемых городов много схожих проблем. Прежде всего это конечно суровый климат и сложная транспортная доступность. Очевидно, что при подготовки мероприятий мастер-планов для Магаданской, Якутской и Анадырской агломерации ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного, водного сообщения как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией, чтобы люди могли быстро и по разумной цене добраться в нужное им место, причем без лишних пересадок", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов. Важнейшей задачей на этом направлении он назвал формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Президент РФ напомнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автородороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма". Он также отметил, что все три города отличают суровые климатические условия, и это диктует свои ограничения в строительстве, а также накладывает отпечаток на образ жизни в этих городах. "И наша задача с использованием современных строительных материалов и технологий, передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду. Чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей. Чтобы в эти районы, в эти регионы приезжали молодые специалисты", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230905/vostok-1894349419.html
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общество, россия, анадырь, магадан, владимир путин
Общество, Россия, Анадырь, Магадан, Владимир Путин
Путин призвал развивать дорожное сообщение в Анадыри, Магадане и Якутске
Путин: нужно уделить внимание развитию транспорта в Анадыри, Магадане и Якутске
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделить ключевое внимание созданию современной транспортной инфраструктуры и надежного сообщения Анадыри, Магадана и Якутска с другими городами Дальнего Востока и со всей страной, а также создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду.
"В целом у каждого из рассматриваемых городов много схожих проблем. Прежде всего это конечно суровый климат и сложная транспортная доступность. Очевидно, что при подготовки мероприятий мастер-планов для Магаданской, Якутской и Анадырской агломерации ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного, водного сообщения как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией, чтобы люди могли быстро и по разумной цене добраться в нужное им место, причем без лишних пересадок", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.
Путин заявил о необходимости привлекать специалистов на Дальний Восток
Важнейшей задачей на этом направлении он назвал формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Президент РФ напомнил, что для этого предстоит построить мост через реку Лена, также планируется реконструкция федеральной автородороги "Колыма", еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан
, он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма".
Он также отметил, что все три города отличают суровые климатические условия, и это диктует свои ограничения в строительстве, а также накладывает отпечаток на образ жизни в этих городах.
"И наша задача с использованием современных строительных материалов и технологий, передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду. Чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей. Чтобы в эти районы, в эти регионы приезжали молодые специалисты", - сказал глава государства.