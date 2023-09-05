https://ria.ru/20230905/putin-1894376570.html

Их не остановить. В США обратились к Байдену после неожиданного хода Путина

Их не остановить. В США обратились к Байдену после неожиданного хода Путина - РИА Новости, 05.09.2023

Их не остановить. В США обратились к Байдену после неожиданного хода Путина

Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в теории может уничтожить территорию размером с Францию, заявил журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:12

2023-09-05T18:12

2023-09-05T18:19

специальная военная операция на украине

владимир путин

роскосмос

ракетные войска стратегического назначения

франция

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в теории может уничтожить территорию размером с Францию, заявил журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted."Россия не блефует, она привела свой ядерный арсенал в состояние наивысшей боевой готовности. <…> Всего одна ракета (Сармат. — Прим. Ред.) может уничтожить территорию соизмеримую с размерами Франции", — отметил он.По словам обозревателя, в Североатлантическом альянсе не случайно называют эти ракеты Сатана II: они обладают самым дальним радиусом действия на сегодняшний день. При этом Моррис напомнил, что их невозможно сбить. Он также процитировал слова Владимира Путина о том, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны."Иными словами, ничто ее не остановит и не сможет даже приблизиться к ней. Действительно, а почему бы нам не продолжить дразнить медведя, да, президент (Джо. — Прим. ред.) Байден?" — поинтересовался Моррис.На прошлой неделе генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. Ранее предполагалось, что это произойдет в конце 2022 года, о чем говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс с новой тяжелой ракетой скоро будет готов к использованию."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894317811.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894274618.html

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владимир путин, роскосмос, ракетные войска стратегического назначения, франция, юрий борисов (роскосмос)