https://ria.ru/20230905/putin-1894339074.html

Российские предприятия берут шефство над объектами в Донбассе, заявил Путин

Российские предприятия берут шефство над объектами в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023

Российские предприятия берут шефство над объектами в Донбассе, заявил Путин

Многие российские города и предприятия сейчас, как в годы Великой Отечественной войны, берут шефство над объектами и целыми населенными пунктами в Донецкой и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:50

2023-09-05T16:50

2023-09-05T16:50

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Многие российские города и предприятия сейчас, как в годы Великой Отечественной войны, берут шефство над объектами и целыми населенными пунктами в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании Российского организационного комитета "Победа" во вторник он отметил, что в нынешнем году отмечается 80-летие важнейших сражений Великой Отечественной войны, это переломные Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа и Донбасса. Кроме того, в августе 1943 года вышло постановление "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации", напомнил президент. Тогда началось масштабное возрождение инфраструктуры городов, сел, деревень, добавил он. "Враг еще не был изгнан за пределы страны, но в том числе и военные предприятия начали наращивать выпуск тракторов, сеялок, гражданского оборудования для заводов, для стройиндустрии – всего, что было необходимо для победы уже над разрухой, над последствиями войны. Считаю, что вклад предприятий в решение этой задачи также надо учитывать при рассмотрении заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", - заявил Путин. Он отметил, что 80 лет назад был дан старт и шефскому движению тыловых городов над освобожденными территориями, создавались фонды помощи людям, которые там жили. "И все это, конечно же, очень созвучно нынешней ситуации. Специальная военная операция продолжается, но многие регионы, крупные российские города, предприятия снова берут шефство над объектами и даже целыми населенными пунктами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонской области", - заявил президент РФ. По его словам, большие ресурсы направлены на строительство новых домов, школ, больниц, дорог в этих регионах, со всей страны идут поставки гуманитарной помощи жителям. Путин поблагодарил волонтеров, государственные, частные и общественные организации, которые принимают участие в этой работе.

https://ria.ru/20230904/genotsid-1894036865.html

https://ria.ru/20230823/bitva-1891667379.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин