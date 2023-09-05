https://ria.ru/20230905/putin-1894316665.html

Путин предложил подготовить проект по ВОВ, собрать артефакты и документы

Путин предложил подготовить проект по ВОВ, собрать артефакты и документы - РИА Новости, 05.09.2023

Путин предложил подготовить проект по ВОВ, собрать артефакты и документы

Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрав артефакты от начала и до конца войны, трофейные документы и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:43

2023-09-05T15:43

2023-09-05T16:08

владимир путин

россия

берлин (город)

москва

манеж

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрав артефакты от начала и до конца войны, трофейные документы и продемонстрировав приказы нацистов и их пособников.На заседании оргкомитета "Победа" он напомнил, что несколько лет назад в Москве в Манеже прошла выставка "Сто раритетов российской государственности", в рамках которой были представлены уникальные подлинные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории."Предлагаю подготовить такой проект и по теме Великой Отечественной войны. Собрать артефакты по ключевым событиям: от первых боев на границе до водружения красного знамени Победы над поверженным Берлином. Резонансные приказы, ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии. А для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы", - сказал Путин."Думаю, жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов", - добавил он.Путин отметил, что большая работа по расследованию преступлений нацистов идет в рамках проекта "Без срока давности, и гриф секретности снят со многих документов."И они должны быть доступны для граждан. Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым", - заявил президент России.

https://ria.ru/20230826/bitva-1892156405.html

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владимир путин, россия, берлин (город), москва, манеж