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"Добились своего". В США удивились странному подарку для Путина на Украине
"Добились своего". В США удивились странному подарку для Путина на Украине - РИА Новости, 05.09.2023
"Добились своего". В США удивились странному подарку для Путина на Украине
Антироссийская политика западных стран и спровоцированный ими конфликт на Украине только укрепили позиции Москвы и сыграли на руку Владимиру Путину, написал... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:49
2023-09-05T14:49
2023-09-05T22:56
специальная военная операция на украине
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россия
москва
владимир путин
нато
николай патрушев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Антироссийская политика западных стран и спровоцированный ими конфликт на Украине только укрепили позиции Москвы и сыграли на руку Владимиру Путину, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X."Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле", — отметил он.По словам военного, санкции также благоприятно отразились на российской экономике, которая только укрепилась. "Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание Героя России за их выдающуюся деятельность", — сыронизировал Дрейвен.Как заявил в конце июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, победа над коллективным Западом на Украине даст мощный импульс для изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, установления полицентричного миропорядка.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894228855.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Николай Патрушев
"Добились своего". В США удивились странному подарку для Путина на Украине
Американский ветеран Дрейвен: США усилили Россию, оказывая помощь Украине