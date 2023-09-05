https://ria.ru/20230905/putin-1894301739.html

"Добились своего". В США удивились странному подарку для Путина на Украине

"Добились своего". В США удивились странному подарку для Путина на Украине - РИА Новости, 05.09.2023

"Добились своего". В США удивились странному подарку для Путина на Украине

Антироссийская политика западных стран и спровоцированный ими конфликт на Украине только укрепили позиции Москвы и сыграли на руку Владимиру Путину, написал... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:49

2023-09-05T14:49

2023-09-05T22:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

владимир путин

нато

николай патрушев

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Антироссийская политика западных стран и спровоцированный ими конфликт на Украине только укрепили позиции Москвы и сыграли на руку Владимиру Путину, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X."Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле", — отметил он.По словам военного, санкции также благоприятно отразились на российской экономике, которая только укрепилась. "Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание Героя России за их выдающуюся деятельность", — сыронизировал Дрейвен.Как заявил в конце июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, победа над коллективным Западом на Украине даст мощный импульс для изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, установления полицентричного миропорядка.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894228855.html

https://ria.ru/20230905/rossiya-1894232921.html

украина

россия

москва

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украина, россия, москва, владимир путин, нато, николай патрушев