https://ria.ru/20230905/pugacheva-1894302535.html

Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом

Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом - РИА Новости, 05.09.2023

Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом

В Сети появилось новое фото певицы Аллы Пугачевой, которое вызвало волну беспокойств среди пользователей и поклонников знаменитости. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:13

2023-09-05T15:13

2023-09-05T15:56

шоубиз

алла пугачева

россия

новости шоу-бизнеса

знаменитости

израиль

юрмала

максим галкин

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Сети появилось новое фото певицы Аллы Пугачевой, которое вызвало волну беспокойств среди пользователей и поклонников знаменитости.На снимке, размещенном в личном блоге латышской журналистки Катрины Василевской, народная артистка России сидит на кресле в окружении друзей и близких, включая супруга Максима Галкина* и певицу Лайму Вайкуле. Кадр быстро подхватили фан-сообщества и стали активно его обсуждать из-за внешнего вида 74-летней Пугачевой. По мнению многих пользователей, звезда эстрады выглядит уставшей и изможденной. "Вид обреченный", "Уставшая по жизни Алла", "А что с лицом Пугачевой? В глазах тоска и грусть", "Алла Борисовна грустная", – написали поклонники. Почти сразу после начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. За это время артистка несколько раз приезжала в Россию, но большую часть времени проводит за рубежом. Знаменитость редко что-то публикует и рассказывает на своих страницах в соцсетях. Но известно, что последнее время она находится в Юрмале, куда приехала еще летом, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230728/pugacheva-1886956015.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

алла пугачева, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости, израиль, юрмала, максим галкин, лайма вайкуле