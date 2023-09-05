https://ria.ru/20230905/pugacheva-1894302535.html
Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом
Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом - РИА Новости, 05.09.2023
Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом
В Сети появилось новое фото певицы Аллы Пугачевой, которое вызвало волну беспокойств среди пользователей и поклонников знаменитости. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:13
2023-09-05T15:13
2023-09-05T15:56
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алла пугачева
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израиль
юрмала
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Сети появилось новое фото певицы Аллы Пугачевой, которое вызвало волну беспокойств среди пользователей и поклонников знаменитости.На снимке, размещенном в личном блоге латышской журналистки Катрины Василевской, народная артистка России сидит на кресле в окружении друзей и близких, включая супруга Максима Галкина* и певицу Лайму Вайкуле. Кадр быстро подхватили фан-сообщества и стали активно его обсуждать из-за внешнего вида 74-летней Пугачевой. По мнению многих пользователей, звезда эстрады выглядит уставшей и изможденной. "Вид обреченный", "Уставшая по жизни Алла", "А что с лицом Пугачевой? В глазах тоска и грусть", "Алла Борисовна грустная", – написали поклонники. Почти сразу после начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. За это время артистка несколько раз приезжала в Россию, но большую часть времени проводит за рубежом. Знаменитость редко что-то публикует и рассказывает на своих страницах в соцсетях. Но известно, что последнее время она находится в Юрмале, куда приехала еще летом, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости, израиль, юрмала, максим галкин, лайма вайкуле
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Израиль, Юрмала, Максим Галкин, Лайма Вайкуле
Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом
В интернете появилось новое фото Аллы Пугачевой
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Сети появилось новое фото певицы Аллы Пугачевой, которое вызвало волну беспокойств среди пользователей и поклонников знаменитости.
На снимке, размещенном в личном блоге латышской журналистки Катрины Василевской, народная артистка России сидит на кресле в окружении друзей и близких, включая супруга Максима Галкина* и певицу Лайму Вайкуле.
Кадр быстро подхватили фан-сообщества и стали активно его обсуждать из-за внешнего вида 74-летней Пугачевой. По мнению многих пользователей, звезда эстрады выглядит уставшей и изможденной.
«
"Вид обреченный", "Уставшая по жизни Алла", "А что с лицом Пугачевой? В глазах тоска и грусть", "Алла Борисовна грустная", – написали поклонники.
Почти сразу после начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. За это время артистка несколько раз приезжала в Россию, но большую часть времени проводит за рубежом.
Знаменитость редко что-то публикует и рассказывает на своих страницах в соцсетях. Но известно, что последнее время она находится в Юрмале, куда приехала еще летом, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
СМИ: здоровье Аллы Пугачевой резко ухудшилось