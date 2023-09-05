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В Новгородской области проверят данные об издевательствах над школьницей
В Новгородской области проверят данные об издевательствах над школьницей - РИА Новости, 05.09.2023
В Новгородской области проверят данные об издевательствах над школьницей
Прокуратура Новгородской области организовала проверку сведений, появившихся в одной из интернет-публикаций, согласно которым 12-летняя школьница в Великом... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T23:21
2023-09-05T23:21
2023-09-05T23:21
происшествия
новгородская область
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку сведений, появившихся в одной из интернет-публикаций, согласно которым 12-летняя школьница в Великом Новгороде насильно удерживала 11-летнюю и издевалась над ней, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой девочку 2012 года рождения, учащуюся МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением предметов" насильно удерживала в жилом помещении ее знакомая 2011 года рождения, которая обучается на год младше в этом же образовательном учреждении. Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови", - говорится в сообщении. Прокуратура области оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы. СК региона тоже организовало проверку. Как сообщила детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова в социальной сети "ВКонтакте", правоохранительными органами проводится проверка возможного причинения физического и морального вреда. "Установлено, что ситуация произошла в выходной день в квартире одной из девочек", - уточнила Ефимова.
https://ria.ru/20230905/draka-1894234678.html
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происшествия, новгородская область, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области проверят данные об издевательствах над школьницей
В Новгородской области проверят данные об издевательствах над 11-летней девочкой