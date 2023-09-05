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На "КуйбышевАзоте" открыто новое экологичное производство аммиачной селитры - РИА Новости, 05.09.2023
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18:26 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/proizvodstvo-1894381709.html
На "КуйбышевАзоте" открыто новое экологичное производство аммиачной селитры
На "КуйбышевАзоте" открыто новое экологичное производство аммиачной селитры - РИА Новости, 05.09.2023
На "КуйбышевАзоте" открыто новое экологичное производство аммиачной селитры
На тольяттинском предприятии ПАО "КуйбышевАзот" во вторник открыта новая установка гранулирования и выпарки аммиачной селитры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:26
2023-09-05T18:26
самарская область
дмитрий азаров
куйбышевазот
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САМАРА, 5 сен — РИА Новости. На тольяттинском предприятии ПАО "КуйбышевАзот" во вторник открыта новая установка гранулирования и выпарки аммиачной селитры, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Установка не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности - 2300 тонн в сутки. Инвестиции в проект составляют 5 миллиардов рублей. "Новое производство аммиачной селитры на треть увеличивает мощность выпуска продукции. Это очень хороший пример того, как в этих особых для нашей страны условиях нужно действовать. Несмотря на санкции, палки в колеса, которые нам пытаются вставить, благодаря мудрости руководства, самоотверженности трудового коллектива вводятся новые производства. Тем самым мы даем ответ тому вызову, которое бросает нам время... Наше предприятие наращивает мощности и обеспечивает удобрениями не только предприятия Самарской области, но и Российской Федерации в целом", – приводятся в сообщении слова губернатора области Дмитрия Азарова на церемонии открытия. Азаров отметил, что "КуйбышевАзот" в последние годы активно развивается, за последние пять лет открылось уже седьмое высокотехнологичное производство. Аммиачная селитра – одно из самых востребованных азотных удобрений в российском сельском хозяйстве. Уже производится отгрузка продукции для сельхозпредприятий, ведется отладка технологических режимов. "Основная цель – обеспечение продовольственной безопасности России, самарского региона. Только за последние пять лет потребление минеральных удобрений в области выросло в 2 раза, а задача на ближайшие годы – увеличить еще в два раза", – подчеркнул на открытии генеральный директор компании Александр Герасименко. Новое производство соответствует наилучшим доступным технологиям и имеет высокий уровень промышленной и экологической безопасности. "Развивая производство, открывая новые линии, предприятие из года в год идет по пути снижения вредных выбросов. И эта установка, несмотря на то, что она имеет мощность большую, чем предыдущая, приводит к снижению выбросов в атмосферу на 200 тонн", – добавил Азаров. В пресс-службе напомнили, что с 2022 года, после прохождения процедуры сертификации, "КуйбышевАзот" получил право размещать на упаковке производимых минеральных удобрений товарный знак "Зеленый эталон", правообладателем которого является Минсельхоз РФ. Сертификацию прошли все минеральные удобрения, выпускаемые предприятием.
https://ria.ru/20230814/azarov-1890070454.html
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самарская область, дмитрий азаров, куйбышевазот
Самарская область, Дмитрий Азаров, КуйбышевАзот

На "КуйбышевАзоте" открыто новое экологичное производство аммиачной селитры

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия нового экологичного производства аммиачной селитры на "КуйбышевАзоте"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия нового экологичного производства аммиачной селитры на КуйбышевАзоте - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 сен — РИА Новости. На тольяттинском предприятии ПАО "КуйбышевАзот" во вторник открыта новая установка гранулирования и выпарки аммиачной селитры, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Установка не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности - 2300 тонн в сутки. Инвестиции в проект составляют 5 миллиардов рублей.
"Новое производство аммиачной селитры на треть увеличивает мощность выпуска продукции. Это очень хороший пример того, как в этих особых для нашей страны условиях нужно действовать. Несмотря на санкции, палки в колеса, которые нам пытаются вставить, благодаря мудрости руководства, самоотверженности трудового коллектива вводятся новые производства. Тем самым мы даем ответ тому вызову, которое бросает нам время... Наше предприятие наращивает мощности и обеспечивает удобрениями не только предприятия Самарской области, но и Российской Федерации в целом", – приводятся в сообщении слова губернатора области Дмитрия Азарова на церемонии открытия.
Азаров отметил, что "КуйбышевАзот" в последние годы активно развивается, за последние пять лет открылось уже седьмое высокотехнологичное производство.
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Аммиачная селитра – одно из самых востребованных азотных удобрений в российском сельском хозяйстве. Уже производится отгрузка продукции для сельхозпредприятий, ведется отладка технологических режимов.
"Основная цель – обеспечение продовольственной безопасности России, самарского региона. Только за последние пять лет потребление минеральных удобрений в области выросло в 2 раза, а задача на ближайшие годы – увеличить еще в два раза", – подчеркнул на открытии генеральный директор компании Александр Герасименко.
Новое производство соответствует наилучшим доступным технологиям и имеет высокий уровень промышленной и экологической безопасности. "Развивая производство, открывая новые линии, предприятие из года в год идет по пути снижения вредных выбросов. И эта установка, несмотря на то, что она имеет мощность большую, чем предыдущая, приводит к снижению выбросов в атмосферу на 200 тонн", – добавил Азаров.
В пресс-службе напомнили, что с 2022 года, после прохождения процедуры сертификации, "КуйбышевАзот" получил право размещать на упаковке производимых минеральных удобрений товарный знак "Зеленый эталон", правообладателем которого является Минсельхоз РФ. Сертификацию прошли все минеральные удобрения, выпускаемые предприятием.
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