https://ria.ru/20230905/programma-1894324035.html

Глава СПЧ призвал радикально менять программу обучения в школах

Глава СПЧ призвал радикально менять программу обучения в школах - РИА Новости, 05.09.2023

Глава СПЧ призвал радикально менять программу обучения в школах

Надо радикально менять программу обучения в школах и что-то из нее вычеркивать, это огромная и долго решаемая задача, заявил глава Совета по правам человека при РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:09

2023-09-05T16:09

2023-09-05T16:09

общество

россия

валерий фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153205/99/1532059973_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d5f4db64e903ffff4498d5a8700594b5.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Надо радикально менять программу обучения в школах и что-то из нее вычеркивать, это огромная и долго решаемая задача, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Придется радикально менять программу и что-то вычеркивать. Я сейчас не готов конкретно ответить, но я попросил подготовить список всех предметов за 11 лет, я начну изучать и предложу свое видение. Придется вычеркнуть какие-то курсы радикально, придется придумать, как обучать детей, включив в программу искусство и религию", - сказал Фадеев на встрече с журналистами. Он также обратил внимание, что параллельно надо готовить педагогов и обучать их, как преподавать новую программу. "Это займет десятилетия. Конечно, это огромная и долго решаемая задача, иначе дети гарантированно будут необразованные. Они будут в цифровом мире", - добавил Фадеев. Ранее глава СПЧ заявлял, что в школьную программу необходимо добавить искусство, а религиозная тема должна присутствовать в программе все 11 лет обучения. Кроме того, по словам Фадеева, в школах необходимо изучать не только западную литературу, но и арабскую, и азиатскую.

https://ria.ru/20230905/videoigry-1894323292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий фадеев