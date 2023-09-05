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Глава СПЧ призвал радикально менять программу обучения в школах
Глава СПЧ призвал радикально менять программу обучения в школах - РИА Новости, 05.09.2023
Глава СПЧ призвал радикально менять программу обучения в школах
Надо радикально менять программу обучения в школах и что-то из нее вычеркивать, это огромная и долго решаемая задача, заявил глава Совета по правам человека при РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:09
2023-09-05T16:09
2023-09-05T16:09
общество
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Надо радикально менять программу обучения в школах и что-то из нее вычеркивать, это огромная и долго решаемая задача, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Придется радикально менять программу и что-то вычеркивать. Я сейчас не готов конкретно ответить, но я попросил подготовить список всех предметов за 11 лет, я начну изучать и предложу свое видение. Придется вычеркнуть какие-то курсы радикально, придется придумать, как обучать детей, включив в программу искусство и религию", - сказал Фадеев на встрече с журналистами. Он также обратил внимание, что параллельно надо готовить педагогов и обучать их, как преподавать новую программу. "Это займет десятилетия. Конечно, это огромная и долго решаемая задача, иначе дети гарантированно будут необразованные. Они будут в цифровом мире", - добавил Фадеев. Ранее глава СПЧ заявлял, что в школьную программу необходимо добавить искусство, а религиозная тема должна присутствовать в программе все 11 лет обучения. Кроме того, по словам Фадеева, в школах необходимо изучать не только западную литературу, но и арабскую, и азиатскую.
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общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал радикально менять программу обучения в школах
Фадеев призвал радикально менять школьную программу и вычеркивать лишнее
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Надо радикально менять программу обучения в школах и что-то из нее вычеркивать, это огромная и долго решаемая задача, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Придется радикально менять программу и что-то вычеркивать. Я сейчас не готов конкретно ответить, но я попросил подготовить список всех предметов за 11 лет, я начну изучать и предложу свое видение. Придется вычеркнуть какие-то курсы радикально, придется придумать, как обучать детей, включив в программу искусство и религию", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
Он также обратил внимание, что параллельно надо готовить педагогов и обучать их, как преподавать новую программу.
"Это займет десятилетия. Конечно, это огромная и долго решаемая задача, иначе дети гарантированно будут необразованные. Они будут в цифровом мире", - добавил Фадеев.
Ранее глава СПЧ заявлял, что в школьную программу необходимо добавить искусство, а религиозная тема должна присутствовать в программе все 11 лет обучения. Кроме того, по словам Фадеева, в школах необходимо изучать не только западную литературу, но и арабскую, и азиатскую.
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