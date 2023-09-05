Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели
© Фото : предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"Международный форум "Российская энергетическая неделя"
© Фото : предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Утверждена архитектура деловой программы шестого Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2023", который состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 11 по 13 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Центральной темой мероприятия станет "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". В деловую программу форума вошли более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". В нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума также пройдет деловой завтрак, посвященный вопросам развития биржевой магистрали для ТЭК. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.
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"За время своего существования РЭН стал знаковым событием для ведущих представителей ТЭК без преувеличения со всего мира. В этом году площадка форума сохранит свою актуальность для участников российского рынка, иностранных гостей, экспертов и медиа. Программа РЭН-2023 будет включать в себя все актуальные вопросы развития мировой энергетики. Убежден, что дискуссии, которые пройдут на форуме, привлекут дополнительное внимание общественности к актуальным вопросам сферы ТЭК", – отметил зампредседателя правительства РФ Александр Новак, его слова приводит пресс-служба "Росконгресса".
Кроме этого, в рамках РЭН-2023 состоится вручение международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Также будет проведено награждение победителей журналистской международной премии "Энергия пера", призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата.
"Российская энергетическая неделя – это одно из главных мировых событий в сфере энергетики. В подготовке деловой программы форума этого года учтены все важнейшие особенности топливно-энергетического комплекса изменяющегося на наших глазах мира. Эксперты, которых мы по традиции ждем в Москве, обсудят перспективы развития мировой энергетики и те реалии, в которых нам предстоит существовать в ближайшем будущем. Уверен, что Российская энергетическая неделя вновь станет центром притяжения ведущих экспертов отрасли, местом встречи и оживленных дискуссий", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.
Организаторами форума являются фонд "Росконгресс", министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.