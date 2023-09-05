https://ria.ru/20230905/programma-1894296767.html

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели - РИА Новости, 05.09.2023

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели

Утверждена архитектура деловой программы шестого Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2023", который состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 11... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:26

2023-09-05T14:26

2023-09-05T14:26

россия

манеж

москва

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Утверждена архитектура деловой программы шестого Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2023", который состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 11 по 13 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Центральной темой мероприятия станет "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". В деловую программу форума вошли более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". В нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума также пройдет деловой завтрак, посвященный вопросам развития биржевой магистрали для ТЭК. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем. "За время своего существования РЭН стал знаковым событием для ведущих представителей ТЭК без преувеличения со всего мира. В этом году площадка форума сохранит свою актуальность для участников российского рынка, иностранных гостей, экспертов и медиа. Программа РЭН-2023 будет включать в себя все актуальные вопросы развития мировой энергетики. Убежден, что дискуссии, которые пройдут на форуме, привлекут дополнительное внимание общественности к актуальным вопросам сферы ТЭК", – отметил зампредседателя правительства РФ Александр Новак, его слова приводит пресс-служба "Росконгресса". Кроме этого, в рамках РЭН-2023 состоится вручение международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Также будет проведено награждение победителей журналистской международной премии "Энергия пера", призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата. "Российская энергетическая неделя – это одно из главных мировых событий в сфере энергетики. В подготовке деловой программы форума этого года учтены все важнейшие особенности топливно-энергетического комплекса изменяющегося на наших глазах мира. Эксперты, которых мы по традиции ждем в Москве, обсудят перспективы развития мировой энергетики и те реалии, в которых нам предстоит существовать в ближайшем будущем. Уверен, что Российская энергетическая неделя вновь станет центром притяжения ведущих экспертов отрасли, местом встречи и оживленных дискуссий", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. Организаторами форума являются фонд "Росконгресс", министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, манеж, москва, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023