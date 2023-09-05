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В Госдуме работают над проектом по очистке цифрового следа - РИА Новости, 05.09.2023
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00:14 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/proekt-1894203554.html
В Госдуме работают над проектом по очистке цифрового следа
В Госдуме работают над проектом по очистке цифрового следа - РИА Новости, 05.09.2023
В Госдуме работают над проектом по очистке цифрового следа
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта, который даст россиянам возможность удалять свои персональные данные... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T00:14
2023-09-05T00:14
общество
технологии
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта, который даст россиянам возможность удалять свои персональные данные из баз данных, его планируется внести в осеннюю сессию Госдумы. "Поправки в федеральный закон "О персональных данных" будут внесены на рассмотрение парламента в осеннюю сессию", - сообщил политик. Необходимость разработки законопроекта Чернышов обосновал растущим с каждым годом количеством утечек персональных данных россиян из баз данных коммерческих компаний. Также он уточнил, что при этом у граждан практически нет работающих инструментов для того, чтобы отозвать своё согласие на обработку и хранение личной информации и, тем самым, защитить свою конфиденциальность в случае "слива". "С одной стороны, право на отзыв согласия установлено Федеральным законом "О персональных данных". С другой, процедура настолько непрозрачна и сложна, что человек не может удалить персональные данные сразу у всех компаний, которые ими владеют. Заявление нужно направлять каждому конкретному оператору, а в случае отказа — защищать свои права в суде. Взять на себя функцию посредника в этом вопросе должно государство. Принцип одного окна: обращаешься с заявлением – информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных. Не нужно писать каждой компании отдельно, тем более – доказывать законность своих требований", — пояснил Чернышов. Функцией такого посредника он предложил наделить министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ, именно оно должно получить право по запросу гражданина обязать всех негосударственных операторов персональных данных удалять или обеспечить удаление информации.
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общество, технологии, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме работают над проектом по очистке цифрового следа

Депутат Чернышов: в Госдуме работают над проектом по очистке цифрового следа

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта, который даст россиянам возможность удалять свои персональные данные из баз данных, его планируется внести в осеннюю сессию Госдумы.
«
"Поправки в федеральный закон "О персональных данных" будут внесены на рассмотрение парламента в осеннюю сессию", - сообщил политик.
Необходимость разработки законопроекта Чернышов обосновал растущим с каждым годом количеством утечек персональных данных россиян из баз данных коммерческих компаний.
Также он уточнил, что при этом у граждан практически нет работающих инструментов для того, чтобы отозвать своё согласие на обработку и хранение личной информации и, тем самым, защитить свою конфиденциальность в случае "слива".
"С одной стороны, право на отзыв согласия установлено Федеральным законом "О персональных данных". С другой, процедура настолько непрозрачна и сложна, что человек не может удалить персональные данные сразу у всех компаний, которые ими владеют. Заявление нужно направлять каждому конкретному оператору, а в случае отказа — защищать свои права в суде. Взять на себя функцию посредника в этом вопросе должно государство. Принцип одного окна: обращаешься с заявлением – информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных. Не нужно писать каждой компании отдельно, тем более – доказывать законность своих требований", — пояснил Чернышов.
Функцией такого посредника он предложил наделить министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ, именно оно должно получить право по запросу гражданина обязать всех негосударственных операторов персональных данных удалять или обеспечить удаление информации.
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