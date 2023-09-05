https://ria.ru/20230905/priyut-1894223482.html

В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в социальном приюте

В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в социальном приюте - РИА Новости, 05.09.2023

В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в социальном приюте

Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане, сообщает... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:59

2023-09-05T08:59

2023-09-05T08:59

происшествия

набережные челны

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале. Накануне в СМИ и соцсетях появилось видео избиения мальчика старшими воспитанниками в одной из комнат приюта. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об инциденте. "Возбуждено уголовное дело о халатности. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре", - говорится в сообщении. Следственное управление СК РФ по Татарстану уточняет, что следователям предстоит установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) со стороны должностных лиц детского учреждения. Согласно полученным объяснениям руководства учреждения, дети таким образом играли. В министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в ведении которого находится приют, в свою очередь сообщили, что выясняют все детали случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. По информации министерства, ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230824/kriminal-1891785150.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, набережные челны, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)