https://ria.ru/20230905/priyut-1894223482.html
В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в социальном приюте
В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в социальном приюте - РИА Новости, 05.09.2023
В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в социальном приюте
Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане, сообщает... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:59
2023-09-05T08:59
2023-09-05T08:59
происшествия
набережные челны
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале. Накануне в СМИ и соцсетях появилось видео избиения мальчика старшими воспитанниками в одной из комнат приюта. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об инциденте. "Возбуждено уголовное дело о халатности. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре", - говорится в сообщении. Следственное управление СК РФ по Татарстану уточняет, что следователям предстоит установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) со стороны должностных лиц детского учреждения. Согласно полученным объяснениям руководства учреждения, дети таким образом играли. В министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в ведении которого находится приют, в свою очередь сообщили, что выясняют все детали случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. По информации министерства, ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230824/kriminal-1891785150.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в социальном приюте
Дело о халатности завели после избиения мальчика в приюте в Набережных Челнах
КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности возбуждено после избиения мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале
.
Накануне в СМИ и соцсетях появилось видео избиения мальчика старшими воспитанниками в одной из комнат приюта. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об инциденте.
«
"Возбуждено уголовное дело о халатности. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Следственное управление СК РФ по Татарстану уточняет, что следователям предстоит установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) со стороны должностных лиц детского учреждения. Согласно полученным объяснениям руководства учреждения, дети таким образом играли.
В министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в ведении которого находится приют, в свою очередь сообщили, что выясняют все детали случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. По информации министерства, ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает.
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