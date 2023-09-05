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Директором агентства "ПРАЙМ" назначен Сергей Феоктистов

Директором агентства "ПРАЙМ" назначен Сергей Феоктистов - РИА Новости, 05.09.2023

Директором агентства "ПРАЙМ" назначен Сергей Феоктистов

Решением собрания акционеров Агентства экономической информации "ПРАЙМ" с 1-го сентября 2023 года на должность директора назначен Феоктистов Сергей Петрович. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:17

2023-09-05T19:17

2023-09-05T22:41

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Решением собрания акционеров Агентства экономической информации "ПРАЙМ" с 1-го сентября 2023 года на должность директора назначен Феоктистов Сергей Петрович.Алексей Мелешко, возглавлявший агентство с 2014 года, продолжит работать в медиагруппе "Россия сегодня", в которую входит "ПРАЙМ", в роли советника.Сергей Петрович Феоктистов известен в профессиональных кругах как опытный управленец и финансист. До последнего времени руководил представительством МИА "Россия сегодня" в ФРГ, ранее занимал руководящие позиции в области финансов в крупных иностранных и российских компаниях и банках, в числе которых Pilsen Steel, Банк ВТБ, управляющая компания "Альфа-Капитал" и другие."В текущей ситуации, когда большинство крупных иностранных компаний, предоставлявших услуги по автоматизации бизнес-процессов в сфере финансов и по доступу к биржевым данным, ушли или сильно ограничили операции на российском рынке, у "ПРАЙМ" появились большие возможности, которые мы уже реализуем в настоящий момент. Мы хотели бы интенсифицировать свои действия, в том числе, через реализацию масштабных инвестиционных проектов. Все это требует скорости и высокого уровня компетенций. Я уверен, Сергей Феоктистов сможет выполнить поставленные задачи. Желаю ему и команде "ПРАЙМ" в этом успехов", - прокомментировал председатель совета директоров агентства ПРАЙМ Олег Ананьев.АО "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"Ведущее российское агентство экономической информации, основано в 1993 году, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", неизменно занимает 1-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ в России."ПРАЙМ" поставляет информацию в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Банк России и другие государственные ведомства, а также крупные российские банки и компании."ПРАЙМ" является аккредитованным Банком России агентством на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах, а также издает бюллетени ЦБ РФ."ПРАЙМ" является разработчиком собственного программного обеспечения и баз данных. Созданная в агентстве система "БИР-Аналитик" позволяет проводить комплексный анализ компаний и оценку бизнес-среды, проверку надежности и платежеспособности контрагентов, поиск клиентов и рыночные исследования. "БИР-Аналитик" входит в ТОП-5 систем на рынке по оценке RaEx. Торговая платформа Prime Markets – это решение для управления ликвидностью, совершения конверсионных, депозитных, кредитных, а также операций с драгметаллами для банков и их клиентов. "Инфотерминал ПРАЙМ" позволяет транслировать широкий спектр котировальных потоков, новостных лент, аналитики и макроэкономических данных, а также проводить технический анализ ситуации на рынке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика