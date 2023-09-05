Директором агентства "ПРАЙМ" назначен Сергей Феоктистов
Сергея Феоктистова с сентября назначили директором агентства "ПРАЙМ"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд Агентства экономической информации "Прайм" и МИА "Россия Сегодня"
Стенд Агентства экономической информации "Прайм" и МИА "Россия Сегодня" . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Решением собрания акционеров Агентства экономической информации "ПРАЙМ" с 1-го сентября 2023 года на должность директора назначен Феоктистов Сергей Петрович.
Алексей Мелешко, возглавлявший агентство с 2014 года, продолжит работать в медиагруппе "Россия сегодня", в которую входит "ПРАЙМ", в роли советника.
Сергей Петрович Феоктистов известен в профессиональных кругах как опытный управленец и финансист. До последнего времени руководил представительством МИА "Россия сегодня" в ФРГ, ранее занимал руководящие позиции в области финансов в крупных иностранных и российских компаниях и банках, в числе которых Pilsen Steel, Банк ВТБ, управляющая компания "Альфа-Капитал" и другие.
"В текущей ситуации, когда большинство крупных иностранных компаний, предоставлявших услуги по автоматизации бизнес-процессов в сфере финансов и по доступу к биржевым данным, ушли или сильно ограничили операции на российском рынке, у "ПРАЙМ" появились большие возможности, которые мы уже реализуем в настоящий момент. Мы хотели бы интенсифицировать свои действия, в том числе, через реализацию масштабных инвестиционных проектов. Все это требует скорости и высокого уровня компетенций. Я уверен, Сергей Феоктистов сможет выполнить поставленные задачи. Желаю ему и команде "ПРАЙМ" в этом успехов", - прокомментировал председатель совета директоров агентства ПРАЙМ Олег Ананьев.
АО "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Ведущее российское агентство экономической информации, основано в 1993 году, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", неизменно занимает 1-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ в России.
"ПРАЙМ" поставляет информацию в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Банк России и другие государственные ведомства, а также крупные российские банки и компании.
"ПРАЙМ" является аккредитованным Банком России агентством на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах, а также издает бюллетени ЦБ РФ.
"ПРАЙМ" является разработчиком собственного программного обеспечения и баз данных. Созданная в агентстве система "БИР-Аналитик" позволяет проводить комплексный анализ компаний и оценку бизнес-среды, проверку надежности и платежеспособности контрагентов, поиск клиентов и рыночные исследования. "БИР-Аналитик" входит в ТОП-5 систем на рынке по оценке RaEx. Торговая платформа Prime Markets – это решение для управления ликвидностью, совершения конверсионных, депозитных, кредитных, а также операций с драгметаллами для банков и их клиентов. "Инфотерминал ПРАЙМ" позволяет транслировать широкий спектр котировальных потоков, новостных лент, аналитики и макроэкономических данных, а также проводить технический анализ ситуации на рынке.