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МИД осудил отказ фонда Нобеля приглашать Россию на вручение премий - РИА Новости, 05.09.2023
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Культура
 
14:48 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/premiya-1894301555.html
МИД осудил отказ фонда Нобеля приглашать Россию на вручение премий
МИД осудил отказ фонда Нобеля приглашать Россию на вручение премий - РИА Новости, 05.09.2023
МИД осудил отказ фонда Нобеля приглашать Россию на вручение премий
Отказ фонда Нобеля приглашать посла России на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме - малодушие и отсутствие стандартов по принципиальным вопросам, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:48
2023-09-05T14:48
культура
альфред нобель
мария захарова
россия
белоруссия
ульф кристерссон
нобелевский фонд
нобелевская премия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отказ фонда Нобеля приглашать посла России на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме - малодушие и отсутствие стандартов по принципиальным вопросам, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее фонд Нобеля после "бурной реакции" в обществе пересмотрел свое решение и не будет приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме в 2023 году, на церемонию в Осло пригласят всех послов. "Это малодушие - раз, недальновидность - два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же и говорят, позиции - три. Ну и как всегда, отсутствие вообще каких-либо стандартов по принципиальным вопросам", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что фонд Нобеля "замахнулся на хорошее", но в результате "поставил под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность". "Когда-то это (фонд - ред.) был одной из самых авторитетных, больших площадок. В связи с открытием большого количества архивных документов мы узнали, как западные спецслужбы "выбивали" решения из этого фонда, как они интриговали по поводу вручения премий, как они политизировали этот процесс. Но сейчас уже не требуется открытия архивных документов или рассекречивания тайных материалов. Сейчас это все происходит у нас перед глазами", - заключила она. Ранее шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, кроме того, несколько партийных лидеров в Швеции уже отказались от участия в церемонии. Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).
https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html
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альфред нобель, мария захарова, россия, белоруссия, ульф кристерссон, нобелевский фонд, нобелевская премия
Культура, Альфред Нобель, Мария Захарова, Россия, Белоруссия, Ульф Кристерссон, Нобелевский фонд, Нобелевская премия
МИД осудил отказ фонда Нобеля приглашать Россию на вручение премий

Захарова назвала отказ фонда Нобеля приглашать РФ на вручение премий малодушием

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отказ фонда Нобеля приглашать посла России на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме - малодушие и отсутствие стандартов по принципиальным вопросам, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее фонд Нобеля после "бурной реакции" в обществе пересмотрел свое решение и не будет приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме в 2023 году, на церемонию в Осло пригласят всех послов.
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"Это малодушие - раз, недальновидность - два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же и говорят, позиции - три. Ну и как всегда, отсутствие вообще каких-либо стандартов по принципиальным вопросам", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что фонд Нобеля "замахнулся на хорошее", но в результате "поставил под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность".
"Когда-то это (фонд - ред.) был одной из самых авторитетных, больших площадок. В связи с открытием большого количества архивных документов мы узнали, как западные спецслужбы "выбивали" решения из этого фонда, как они интриговали по поводу вручения премий, как они политизировали этот процесс. Но сейчас уже не требуется открытия архивных документов или рассекречивания тайных материалов. Сейчас это все происходит у нас перед глазами", - заключила она.
Ранее шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, кроме того, несколько партийных лидеров в Швеции уже отказались от участия в церемонии.
Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).
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КультураАльфред НобельМария ЗахароваРоссияБелоруссияУльф КристерссонНобелевский фондНобелевская премия
 
 
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