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Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности - РИА Новости, 05.09.2023
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15:12 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/predlozheniya-1894307120.html
Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности
Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности - РИА Новости, 05.09.2023
Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности
Москве ничего не известно об официальных предложениях Парижа по вопросу построения новой архитектуры европейской безопасности, заявила официальный представитель РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:12
2023-09-05T15:12
нато
мария захарова
катрин колонна
в мире
франция
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москве ничего не известно об официальных предложениях Парижа по вопросу построения новой архитектуры европейской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Россия останется соседом Европы и "в интересах стабильности для всех" необходимо проработать новую архитектуру безопасности на континенте. Она подчеркнула, что это не означает, что "Украина не вступит в НАТО", отметив, что Запад продолжит оказывать военную и дипломатическую поддержку Киеву в долгосрочной перспективе. "Нам ничего не известно о каких-либо официальных предложениях Парижа на этот счет. А ведь она сказала, что эта безопасность должна обеспечиваться с учетом интересов всех сторон", - сказала Захарова. Она напомнила, что "бывшие партнеры" сами, в одностороннем порядке, свернули все двусторонние механизмы сотрудничества и обсуждения глобальных вопросов, в том числе стратегической стабильности и европейской безопасности. "Сегодня рассуждать на эту тему так, как это делают в Париже, нет никаких оснований. (Это) абсолютно бессодержательно с учетом роли Парижа в затягивании конфликта на Украине", - подчеркнула Захарова. По ее словам, Россия еще до начала специальной военной операции на Украине выступала с пакетом предложений в области европейской безопасности, но это со стороны Запада "ничем не закончилось". "Именно беззастенчивое приближение НАТО и его военной инфраструктуры к российским границам, стремление Запада превратить Украину в антироссийский натовский плацдарм, полное игнорирование российских стратегических интересов в сфере безопасности стали причинами, которые вынудили нас пойти на решительные меры", - резюмировала официальный представитель МИД РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230512/uzurpatsiya-1871356596.html
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нато, мария захарова, катрин колонна, в мире, франция, украина
НАТО, Мария Захарова, Катрин Колонна, В мире, Франция, Украина
Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности

Захарова: РФ не получала предложений Франции по новой архитектуре безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москве ничего не известно об официальных предложениях Парижа по вопросу построения новой архитектуры европейской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Россия останется соседом Европы и "в интересах стабильности для всех" необходимо проработать новую архитектуру безопасности на континенте. Она подчеркнула, что это не означает, что "Украина не вступит в НАТО", отметив, что Запад продолжит оказывать военную и дипломатическую поддержку Киеву в долгосрочной перспективе.
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"Нам ничего не известно о каких-либо официальных предложениях Парижа на этот счет. А ведь она сказала, что эта безопасность должна обеспечиваться с учетом интересов всех сторон", - сказала Захарова.
Она напомнила, что "бывшие партнеры" сами, в одностороннем порядке, свернули все двусторонние механизмы сотрудничества и обсуждения глобальных вопросов, в том числе стратегической стабильности и европейской безопасности.
"Сегодня рассуждать на эту тему так, как это делают в Париже, нет никаких оснований. (Это) абсолютно бессодержательно с учетом роли Парижа в затягивании конфликта на Украине", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, Россия еще до начала специальной военной операции на Украине выступала с пакетом предложений в области европейской безопасности, но это со стороны Запада "ничем не закончилось".
"Именно беззастенчивое приближение НАТО и его военной инфраструктуры к российским границам, стремление Запада превратить Украину в антироссийский натовский плацдарм, полное игнорирование российских стратегических интересов в сфере безопасности стали причинами, которые вынудили нас пойти на решительные меры", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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