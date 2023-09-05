https://ria.ru/20230905/pozhar-1894239439.html

При пожаре в пятиэтажке в Ульяновске спасли 27 человек

При пожаре в пятиэтажке в Ульяновске спасли 27 человек - РИА Новости, 05.09.2023

При пожаре в пятиэтажке в Ульяновске спасли 27 человек

Двадцать семь человек удалось спасти при пожаре в пятиэтажном жилом доме гостиничного типа на улице Ефремова в Засвияжском районе Ульяновска, сообщается в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:49

2023-09-05T10:49

2023-09-05T10:49

происшествия

ульяновск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Двадцать семь человек удалось спасти при пожаре в пятиэтажном жилом доме гостиничного типа на улице Ефремова в Засвияжском районе Ульяновска, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. "Огнеборцами спасены 27 человек: 22 человека - с помощью спасательных устройств, три человека эвакуированы по автолестнице из квартир на четвертом и пятом этажах, двое - по трехколенной лестнице из окна квартиры на третьем этаже. Еще 25 человек были эвакуированы без спасательных устройств. К сожалению, пострадали три человека", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в 04.59 (3.59 мск) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме гостиничного типа на улице Ефремова в Засвияжском районе Ульяновска. Через три минуты к месту вызова прибыли спасатели. В коридоре третьего этажа было сильное задымление, жильцы не могли самостоятельно выйти, просили о помощи. Для поиска и спасения людей были сформированы звенья газодымозащитной службы, на месте пожара работали городские спасатели. В 05.36 (4.36 мск) открытое горение было ликвидировано. Также в региональном управлении МЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 39 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается. В Telegram-канале региональной прокуратуры отметили, что сотрудники ведомства проводят проверку в связи с пожаром, произошедшим 5 сентября 2023 года в многоквартирном доме по улице Ефремова, после проверки будут даны оценки соблюдения правил противопожарной безопасности, а также требований санитарно-эпидемиологического и жилищного законодательства.

https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html

https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)